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Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще почти 14 тысяч диагнозов

25 ноября 2020, 08:18

Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 661858 человек.

коронавирус, врачи
Коронавирус заразил еще 615 медработников / Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил еще тысячи людей - за минувшие сутки поставили 13882 новых диагноза. Заразились в том числе 684 ребенка и 615 медработников.

По состоянию на среду, 25 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 661858 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11492 человека. За сутки умерли еще 229 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 307778 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8420 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 25 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, в Киеве (980), а также в Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев - 62620 случаев;
  • Винницкая область - 15984 случая;
  • Волынская область - 22516 случаев;
  • Днепропетровская область - 31861 случай;
  • Донецкая область - 20868 случаев;
  • Житомирская область - 27368 случаев;
  • Закарпатская область - 22150 случаев;
  • Запорожская область - 26328 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 33409 случаев;
  • Киевская область - 33262 случая;
  • Кировоградская область - 4557 случаев;
  • Луганская область - 5793 случая;
  • Львовская область - 42 874 случая;
  • Николаевская область - 16229 случаев;
  • Одесская область - 39742 случая;
  • Полтавская область - 19679 случаев;
  • Ровенская область - 28860 случаев;
  • Сумская область - 24811 случаев;
  • Тернопольская область - 26329 случаев;
  • Харьковская область - 52538 случаев;
  • Херсонская область - 9141 случай;
  • Хмельницкая область - 27114 случаев;
  • Черкасская область - 19826 случаев;
  • Черновицкая область - 32067 случаев;
  • Черниговская область - 15932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в мире – статистика 25 ноября

По состоянию на утро среды, 25 ноября, в мире зарегистрированы 59759494 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1409252 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Короанвирус в мире - статистика 25 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

Корнавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро 24 ноября поставили еще 12287 новых диагнозов. Заразились коронавирусом в том числе 533 ребенка и 570 медработников.
  • В Киеве вчера утром стало известно 1422 новых диагнозах COVID-19 - это рекордное число в столице за 24 часа.
  • Ученые подсчитали, сколько в Украине будет больных коронавирусом к концу ноября. Цифры удручающие.
  • В свою очередь, украинский врач Сергей Дубров считает, что коронавирус в Украине может заразить не менее 70% населения. Если два процента из них умрут, то число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулеза и других опасных заболеваний.
  • Глава Минздрава Максим Степанов озвучил главное условие введения в Украине полного локдауна или жесткого карантина. По его словам, ограничения ужесточат в случае коллапса медицинской системы.
  • Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов считает, что более жесткие карантинные ограничения следует ввести на рождественские праздники сроком на три-четыре недели.

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