Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще почти 14 тысяч диагнозов

Коронавирус заразил еще 615 медработников / Reuters

Коронавирус 2020 в Украине заразил еще тысячи людей - за минувшие сутки поставили 13882 новых диагноза. Заразились в том числе 684 ребенка и 615 медработников.

По состоянию на среду, 25 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 661858 человек. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 11492 человека. За сутки умерли еще 229 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 307778 пациентов. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 8420 украинцев.

Коронавирус в Украине - статистика 25 ноября / facebook.com/maksym.stepanov.official

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, в Киеве (980), а также в Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 62620 случаев;

Винницкая область - 15984 случая;

Волынская область - 22516 случаев;

Днепропетровская область - 31861 случай;

Донецкая область - 20868 случаев;

Житомирская область - 27368 случаев;

Закарпатская область - 22150 случаев;

Запорожская область - 26328 случаев;

Ивано-Франковская область - 33409 случаев;

Киевская область - 33262 случая;

Кировоградская область - 4557 случаев;

Луганская область - 5793 случая;

Львовская область - 42 874 случая;

Николаевская область - 16229 случаев;

Одесская область - 39742 случая;

Полтавская область - 19679 случаев;

Ровенская область - 28860 случаев;

Сумская область - 24811 случаев;

Тернопольская область - 26329 случаев;

Харьковская область - 52538 случаев;

Херсонская область - 9141 случай;

Хмельницкая область - 27114 случаев;

Черкасская область - 19826 случаев;

Черновицкая область - 32067 случаев;

Черниговская область - 15932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в мире – статистика 25 ноября

По состоянию на утро среды, 25 ноября, в мире зарегистрированы 59759494 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1409252 пациента.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия и Колумбия.

Короанвирус в мире - статистика 25 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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