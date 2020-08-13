Коронавирус в Украине за сутки установил два антирекорда

За сутки заразились 1592 человека / УНИАН

За прошедшие 24 часа в Украине госпитализировали рекордное число инфицированных коронавирусом - на больничные койки попали 315 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 13 августа.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки обнаружили рекордное число новых зараженных.

"У нас очередной антирекорд, за сутки заразились 1592 человека, из них 88 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек, такого количества госпитализированных в Украине за сутки у нас еще не было", - рассказал Степанов.

По словам главы МОЗ, в Украине планируют как можно быстрее разделить регионы на "зоны" заболеваемости.

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Как сообщал Главред, по состоянию на четверг, 13 августа, в Украине зафиксированы 86 140 случаев заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 992 человека (+22 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 46 216 человек (+530 за сутки).