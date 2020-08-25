Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек

Количество подтвержденных диагнозов увеличилось на +1658 / УНИАН

По состоянию на вторник, 25 августа, в Украине зафиксированы 108 415 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

По сравнению с 24 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1658.

Жертвами COVID-19 стали 2318 человек (+25 за сутки).

С начала эпидемии вылечился от коронавируса 52 870 человек (+346 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика 25 августа / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

Винницкая область - 3649 случаев;

Волынская область - 5187 случаев;

Днепропетровская область - 2050 случаев;

Донецкая область - 1238 случаев;

Житомирская область - 2923 случая;

Закарпатская область - 7063 случая;

Запорожская область - 1407 случаев;

Ивано-Франковская область - 8154 случая;

Кировоградская область - 769 случаев;

г. Киев - 12153 случаи;

Киевская область - 5115 случаев;

Львовская область - 13 389 случаев;

Луганская область - 244 случая;

Николаевская область - 1004 случая;

Одесская область - 6166 случаев;

Полтавская область - 677 случаев;

Ровенская область - 8644 случая;

Сумская область - 1246 случаев;

Тернопольская область - 4923 случая;

Харьковская область - 7807 случаев;

Херсонская область - 337 случаев;

Хмельницкая область - 2047 случаев;

Черновицкая область - 9371 случай;

Черкасская область - 1300 случаев;

Черниговская область - 1552 случая.

Коронавирус в Украине - статистика 25 августа / facebook.com/moz.ukr

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на вторник, 25 августа, в мире зарегистрированы 23 657 550 случаев заражения коронавирусом.

При этом 23 657 550 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

В пятерке стран с наибольшим числом зараженных: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

Коронавирус в мире - статистика 25 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, по состоянию на 24 августа в Украине были зафиксированы 106 757 случаев заболевания COVID-19. За сутки в Украине поставили +1799 новых диагнозов. 2293 жителя Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, за сутки +22. Вылечились от коронавируса за сутки 289 человек, всего – 52 524.

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Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.