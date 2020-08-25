Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 25 украинцев.
По состоянию на вторник, 25 августа, в Украине зафиксированы 108 415 случаев заражения китайским коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
По сравнению с 24 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1658.
Жертвами COVID-19 стали 2318 человек (+25 за сутки).
С начала эпидемии вылечился от коронавируса 52 870 человек (+346 за сутки).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- Винницкая область - 3649 случаев;
- Волынская область - 5187 случаев;
- Днепропетровская область - 2050 случаев;
- Донецкая область - 1238 случаев;
- Житомирская область - 2923 случая;
- Закарпатская область - 7063 случая;
- Запорожская область - 1407 случаев;
- Ивано-Франковская область - 8154 случая;
- Кировоградская область - 769 случаев;
- г. Киев - 12153 случаи;
- Киевская область - 5115 случаев;
- Львовская область - 13 389 случаев;
- Луганская область - 244 случая;
- Николаевская область - 1004 случая;
- Одесская область - 6166 случаев;
- Полтавская область - 677 случаев;
- Ровенская область - 8644 случая;
- Сумская область - 1246 случаев;
- Тернопольская область - 4923 случая;
- Харьковская область - 7807 случаев;
- Херсонская область - 337 случаев;
- Хмельницкая область - 2047 случаев;
- Черновицкая область - 9371 случай;
- Черкасская область - 1300 случаев;
- Черниговская область - 1552 случая.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на вторник, 25 августа, в мире зарегистрированы 23 657 550 случаев заражения коронавирусом.
При этом 23 657 550 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
В пятерке стран с наибольшим числом зараженных: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.
Напомним, по состоянию на 24 августа в Украине были зафиксированы 106 757 случаев заболевания COVID-19. За сутки в Украине поставили +1799 новых диагнозов. 2293 жителя Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, за сутки +22. Вылечились от коронавируса за сутки 289 человек, всего – 52 524.
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Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.