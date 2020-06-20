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"Реанимации переполнены": Закарпатье бьет рекорд по количеству больных Covid-19

За минувшие сутки зафиксировали 109 новых случаев инфицирования.

20 июня 2020, 20:20
коронавирус в Украине
/ УНИАН

В Закарпатской области зафиксировано ухудшение эпидемиологической обстановки по причине увеличения количества госпитализированных больных коронавирусом.

Как сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк на брифинге в Закарпатской ОГА, в больницах катастрофически переполнены реанимации.

"Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", — сказал Поляк.По словам медика, критическая ситуация обусловлена тем, что больные коронавирусом пациенты довольно долго находят на лечении в стационаре и выздоровление наступает, в среднем, через три недели. Медицинские учреждения столкнулись с проблемой, когда новые инфицированные массово поступают, а выписывают по факту выздоровления лишь нескольких пациентов в сутки.

"На сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны размещено 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем — значит, не имеем куда положить новых", — сказал Поляк.Врач отметил, что больных Covid-19уже начали помещать в районные больницы.

Читайте также"Люди умирают": главврач рассказала о ситуации с коронавирусом в Киеве"Но в некоторых районах — Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", — сказал он.В связи со смягчением карантина в области резко увеличилось количество инфицированных – за последние сутки зафиксировано 109 пациентов, что является рекордом.

"Такая тенденция связана с тем, что смягчение карантина люди восприняли как его отмену. Наблюдаем низкую социальную ответственность", - так объясняет ситуацию с коронавирусом в регионе председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

В области уже приостановили межоблоастно транспортное сообщение. если ситуация ухудшиться, то власть может остановить и движение муниципального общественного транспорта.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов собрался с рабочими поездками во Львовскую и Закарпатскую области, так как они являются лидерами по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом чиновник не исключает, что карантин в Закарпатской области ужесточат.

Как ранее сообщалось, были озвучены карантинные правила, по которым живет Украина до 31 июля. Адаптивный карантин в Украине предусматривает обязательное ношение масок и паспорта, если человек собрался на улицу.

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