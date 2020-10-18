Коронавирус в Украине: зараженными Covid-19 заняты почти 60% больничных коек

Коронавирус заразил почти 300 тысяч украинцев/ Reuters

Коронавирус в Украине по состоянию на утро воскресенья, 18 октября, заразил почти 300 тысяч человек. При этом в стране заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация с заполненностью коек больными наблюдается в Луганской и Донецкой областях. В частности,

на Луганщине заняты 90% коек;

в Донецкой области - 75,1%;

в Хмельницкой - 72,9%;

в Одесской - 72,2%;

в Днепропетровской области - 70,1%.

Лишь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Киевской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.

Также все области, кроме Кировоградской, не соответствуют показателю Минздрава по заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В среднем по Украине он составляет 190,1.

moz.gov.ua

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