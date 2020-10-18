Коронавирус в Украине: зараженными Covid-19 заняты почти 60% больничных коек

Самая плохая ситуация с заполненностью коек больными наблюдается в Луганской и Донецкой областях.
Коронавирус в Украине по состоянию на утро воскресенья, 18 октября, заразил почти 300 тысяч человек. При этом в стране заняты 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным Covid-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самая плохая ситуация с заполненностью коек больными наблюдается в Луганской и Донецкой областях. В частности,
- на Луганщине заняты 90% коек;
- в Донецкой области - 75,1%;
- в Хмельницкой - 72,9%;
- в Одесской - 72,2%;
- в Днепропетровской области - 70,1%.
Лишь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Киевской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.
Также все области, кроме Кировоградской, не соответствуют показателю Минздрава по заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В среднем по Украине он составляет 190,1.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 18 октября, в Украине официально зарегистрировали 298 872 случая заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставлен +5231 новый диагноз Covid-19.
- Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, кого чаще всего убивает коронавирус в Украине. Этой категории граждан стоит быть особенно осторожными в условиях эпидемии Covid-19.
- Экс-министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий заявил, что статистика смертности людей с Covid-19 в Украине уже является критической.
Автор: Анна Багрий