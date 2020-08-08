Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский сделал важное заявление

Зеленский обратился к Кабмину из-за ухудшения ситуации с коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля, а за последнюю неделю ситуация катастрофически ухудшилась. По состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально зафиксировали 72 тысячи случаев заражения коронавирусом. Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине Президент Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - сказал Владимир Зеленский.

Читайте такжеЖесткий карантин: Киеву грозят новые ограничения - СМИНапомним, за последние сутки в Украине зафиксировали +1489 новых случаев заражения коронавирусом.

Злая болезнь убила в Украине 1879 граждан, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса – 43 055 человек, за сутки +600.