"Лишитесь должностей": Зеленский пригрозил губернаторам за задержки выплат медикам

Владимир Зеленский обратился к главам ОГА / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в регионах, где медики не получат надбавки за работу с больными COVID-19, главы облгосадминистраций могут быть лишены зарплат или должностей.

Как подчеркнул глава государства в видеообращении, еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок украинским медикам, которые противодействуют COVID-19.

"Однако в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были. Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники. Такое отношение к украинским врачам недопустимо", - отметил президент.

Читайте также"Система ухудшается": в Киеве врачи пожаловались на резкое снижение зарплатОн поручил всем председателям облгосадминистраций в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами.

Также Зеленский отметил, что на следующей неделе Офис президента получит полную информацию по каждой больнице и каждому медицинскому работнику относительно получения ими заработной платы и надбавок. "В тех регионах, где будут невыплаты, председатели ОГА минимум будут лишены зарплаты, а возможно, и лишены своих должностей", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что выплаты медикам задерживают власти на местах, а Кабмин уже перечислил деньги.