Всплеск заболевания COVID-19: Зеленский предупредил украинцев об опасности

Зеленский призывает объяснить украинцам правила режима адаптивного карантина / УНИАН

На территории Украины количество заболеваний COVID-19 может возрасти до более 2 тысяч прецедентов ежедневно. В таком случае показатель смертности составит 40-50 человек в день.

Об этом рассказали в пресс-службе президента Владимира Зеленского в ходе совещания в рамках противодействия коронавирусной угрозе.

В связи с этим глава государства заявил, что украинцам нужно четко и ясно разъяснить, что представляет собой режим адаптивного карантина, почему страна была разделена на эпидемиологические зоны и к чему в итоге нужно быть готовыми.Читайте также"Эпидемия рядом": Степанов ошарашил заявлением о коронавирусе

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Также в сообщении подчеркивается, что в Германии уже объявили о начале второй волны COVID-19. На очереди Польша, Франция и Нидерланды.

Напомним, согласно данным на утро, 10 августа, коронавирусной инфекцией за последние сутки заразились еще 1008 украинцев. Всего на территории страны зафиксировано 81 957 прецедентов заболевания COVID-19.