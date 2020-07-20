Вторая волна Covid-19: Зеленский рассказал, к чему готов и на что надеется

Коронавирус в Украине - Зеленский сообщил хорошие новости / Фото president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции Covid-19. В то же время он призвал все органы не терять бдительности и выразил надежду, что вторая волна коронавируса все же минует Украину.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавируса в Украине. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", – заявил Зеленский во время традиционного селекторного совещания, сообщает пресс-служба ОП.

Читайте также"Усыпить" коронавирус мгновенно: итальянские ученые нашли слабое место COVID-19Президент отметил, что количественный порог украинцев, которые выздоровели, превысил 50%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь доложил, что показатель смертности от коронавируса в Украине довольно умеренный – 2,5%. А глава СБУ Иван Баканов добавил, что его ведомство продолжает контролировать процесс закупки оборудования и материалов для борьбы с Covid-19. Сумму ущерба, который удалось предотвратить его работникам, Баканов оценил в 52 млн грн.

Напомним, по состоянию на 20 июля, в Украине зафиксированы 59 493 случая заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 19 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +651.

Ранее заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха рассказала, что повторные заражения коронавирусом связаны с индивидуальными особенностями иммунной системы человека.

