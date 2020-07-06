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Зеленский знал об угрозе коронавируса еще в январе - Данилов

Президент сразу отнесся к информации о коронавирусе серьезно, однако координации действий власти в начале эпидемии было недостаточно, сказал глава СНБО.

6 июля 2020, 12:14

Данилов
Данилов заявил, что Зеленский знал о COVID-19 еще в январе / УНИАН

Коронавирус в Украине после ослабления карантина стал распространятся с бешеной скоростью. По состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине зафиксированы 49 043 случая заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 262 человека. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская разведка еще 25 января доложила о COVID-19, и какие могут быть последствия. Президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован с первого дня.

Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, с 11-го января отдельная группа начинала отрабатывать COVID-19, а с 20 января СНБО начал круглосуточный сбор информации относительно коронавируса. Также были подключены вирусологи, которые давали свои прогнозы относительно того, что эпидемия не обойдет украинцев.

Данилов подчеркнул, что Зеленский сразу отнесся к информации о коронавирусе серьезно, однако координации действий власти в начале эпидемии было недостаточно, из-за того, что много кто не понимал всей угрозы.

Кроме того, глава СНБО рассказал, что Китай в то время делал все возможное, чтобы собрать противоэпидемиологические средства защиты из всех стран мира, в том числе и из Украины.

"Это была очень сложная ситуация, у меня много было с Кабмином разговоров. Я им объяснял, что "Ребята, надо срочно запретить вывозить из страны оборудования"", - подытожил Данилов.

Читайте такжеКоронавирус может быть не опасным: Ляшко рассказал, кто болеет COVID-19 в легкой формеНапомним, ранее в Совете национальной безопасности и обороны просчитали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом до конца лета. Однако пока что украинцев не хотят пугать этими цифрами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Украинской правде.

"У нас есть понимание, но я бы не хотел людей этими цифрами пугать. Я могу сказать, что мы подготовлены на сегодняшний день, но людям надо поведение свое привести в норму карантинного периода. И я никому не советую с этим шутить", - сказал он.

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