Инфекционист ошарашил заявлением о пике коронавируса в Украине

Иммунолог полагает, что пик коронавируса Украина уже пережила / pixabay.com

Китайский коронавирус по состоянию на сегодня активнее всего распространяется по Черновицкой области и городу Киеву. Однако, по словам иммунолога Андрея Волянского, вирус в нашу страну "завезли" лишь в марте. До этого времени люди болели гриппом и ОРВИ.

"В холодное время года всегда увеличивается количество пневмоний и респираторных заболеваний. То, что это был коронавирус (до марта, – Ред.), все-таки маловероятно, потому что слишком необычны проявления этого вируса, течение заболевания отличается от того, как проходят другие вирусные пневмонии. Думаю, Украина пока еще не болела коронавирусом. В марте состоялось первое знакомство", – рассказал медик изданию HARKIV Today.

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Врач считает, что пик заболеваемости в Украине уже был. Это произошло в начале апреля. Но нам предстоит пережить еще один пик, который связан с нарушением людьми карантина на пасхальные праздники.

"На мой взгляд, пик – это когда быстрый рост сменяется медленным. Этот процесс мы уже пережили, в начале апреля количество инфицированных увеличивалось на 10% ежедневно, сегодня уже меньше, примерно плюс 8% каждый день. Рост может быть связан с пасхальными праздниками, он, безусловно, будет. В течение нескольких месяцев в Украине будет расти количество инфицированных", - отметил врач.

Напомним, ранее врач-инфекционист из консультативно-диагностического центра Оболонского района Киева Дмитрий Лукаш шокировал мизерным размером своей зарплаты во время коронавирусного карантина.

Также Главред писал, что по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.