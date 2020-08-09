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В порт Южный зашел корабль с больными коронавирусом

9 августа 2020, 15:24

На все время стоянки судна у причала будет обеспечена круглосуточная охрана.

коронавирус
В порту Южный на корабле вспышка коронавируса / Reuters

Коронавирус продолжает атаковать Украину, в том числе и из моря. В Одесской области в порт Южный под флагом Греции зашел сухогруз PATRA, на котором у 11 членов экипажа выявили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ) в воскресенье, 9 августа.

"Судно PATRA, флаг Греция, направлялось из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. 8 августа стало на рейд порта "Южный", где благодаря заранее совместно отработанным всеми службами мерам по предотвращению проникновения эпидемии через морские порты, у 11 членов экипажа выявлен Covid-19", - говорится в сообщении.

По информации, Санэпидемслужба поднялась на борт и провела медосмотр и эпидрасследование со взятием анализа на коронавирус у всех членов экипажа, где и выявили инфекцию у 11 моряков.

Сообщается, что санитарно-карантинным отделом было принято решение о госпитализации больных в одно из лечебных учреждений города.

Кроме того, у остальных 11 членов экипажа были взяты пробы для проведения анализа на антитела. По результатам анализов будет приниматься решение о дальнейших действиях, отметили в администрации.

"На все время стоянки судна у причала №3Н будет обеспечена круглосуточная охрана судна, для исключения возможности попадания на судно посторонних людей и выхода на берег членов экипажа", - добавили в АМПУ.

Читайте такжеУхудшение ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский сделал важное заявлениеНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что хочет усилить контроль за карантином в Украине. Причина в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью продолжает расти.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 8 августа, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за минувшие сутки в Украине было установлено сразу два антирекорда – по количеству новых случаев (+1489 за сутки) и по количеству госпитализированных (+294).

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