Коронавирус у Онуфрия: что известно о состоянии здоровья главы УПЦ МП

Митрополит Онуфрий / УНИАН

Главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий госпитализирован в одну из клиник, сообщили источники издания Религиозная правда в Киево-Печерской лавре.

Также коронавирус обнаружили у митрополита УПЦ МП Антония, который еще вечером призвал прихожан прийти за благодатным огнем в храм, и у ректора духовной семинарии при лавре Сильвестра.

В сообщении подчеркивается, что Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно и под чужим именем.

"Скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию, поскольку для него сейчас самым важным вопросом остается собственное здоровье, а не репутация церкви", – пояснил собеседник.

Читайте также"Заразу распространяют?": у Онуфрия ударили крестным ходом по коронавирусуВ то же время в УПЦ МП прокомментировали информацию о заражении коронавирусом митрополита Онуфрия.

В Московском патриархате опровергли опубликованные СМИ данные и сообщили, что Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению.

"Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо", - добавили в УПЦ МП.

Напомним, ранее сообщалось о том, что внефракционный народный депутат Вадим Новинский, перед тем, как у него обнаружили коронавирус, встречался с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием.