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Тихо умирают дома: в Великобритании тела умерших от COVID-10 находят слишком поздно

8 июня 2020, 11:06

Во время пандемии зафиксировано немало случаев, когда люди умирали дома от коронавируса и их останки находили через довольно продолжительное врем.

коронавирус
В Великобритании тела умерших от COVID-19 находят слишком поздно / Фото: Reuters

Коронавирус в Великобритании официально выявили у 286 194 человек по состоянию на 8 июня. Жертвами COVID-19 стали 40 542 человека. В стране забили тревогу из-за того, что десятки одиноких пожилых людей скончались от коронавируса у себя дома, а их тела нашли не сразу.

Об этом пишет The Guardian.

По словам врачей, во время пандемии зафиксировано немало случаев, когда люди умирали дома от COVID-19 и их останки были обнаружены через довольно продолжительное время лишь после того, как кто-нибудь из родственников, друзей или соседей поднимал тревогу.

Это явление высветило уязвимость изолированных одиноких пожилых людей.

Во время пандемии безвестно умершие люди лежали в течение 7–14 дней, рассказал лондонский старший патологоанатом и председатель комитета по расследованию смерти при Королевском колледже патологов доктор Майк Осборн.

Доктор Осборн подчеркнул, что разложение затрудняет определение точной причины смерти. Однако, несмотря на это, он смог установить, что некоторые такие смерти были результатом COVID-19.

По мнению врачей, только в Лондоне в марте, апреле и мае насчитывается несколько десятков таких случаев.

Еще один патологоанатом в Лондоне, который изучил незамеченных смертей, говорит, что знает факты, когда людей находили мертвыми дома после того, как их не слышали и не видели в течение нескольких недель. Все они жили в одиночестве, это пожилые люди старше 60 лет. Некоторые соседи называли их "затворниками" или "замкнутыми". Часто умерших находили соседи или знакомые, которые, не видя некоторое время никаких признаков жизни, заходили в дом.

Глава Королевского колледжа семейных врачей связал такие случаи смерти с действующими на всей территории Великобритании с 23 марта ограничительными мерами.

"Пандемия COVID-19 также создает эпидемию одиночества не только для пожилых людей, – сказал профессор Мартин Маршалл. – Если люди предпочитают не обращаться за медицинской помощью при других заболеваниях из-за боязни заразиться вирусом или из-за того, что они опасаются обременительности для Национальной системы здоровья, то это невероятно тревожно".

Читайте такжеСамые заразные люди: ученые назвали количество суперраспространителей коронавирусаНапомним, ранее в Великобритании компания AstraZeneca запустила производство вакцины от Covid-19. По информации, испытания препарата еще не закончены, однако производители решили рискнуть.

По словам главы компании Паскаля Сорио, компания решила действовать на опережение. Они предполагают, что испытания завершаться успешно, а у производителей к тому времени уже будет большая партия вакцины.

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