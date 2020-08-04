В Англии выздоровела самая долго болеющая пациентка с COVID-19

В реанимации пациентка провела три с половиной месяца / Reuters

В Англии из больницы выписали 35-летнюю Фатиму Бридл, которая на данный момент является самой долго болеющей пациенткой с COVID-19.

Женщина заболела коронавирусом вскоре после того, как вернулась из Марокко в Англию и провела в больнице Southampton General Hospital 141 день. Ее госпитализировали до введения карантина, а выписали через много дней после начала его смягчения, передает МедикФорум.

Коронавирус у этой женщины протекал в тяжелой форме, сопровождался острым респираторным дистресс-синдромом, отказом легких, из-за которого Фатиму пришлось поместить в реанимацию – там она провела три с половиной месяца. Причем полтора месяца пациентка находилась в искусственной коме, пока за нее дышал аппарат ИВЛ.

Читайте такжеЭксперты выяснили, почему медики заражаются COVID-19 чаще, чем пациентыПозже в интервью Sun on Sunday женщина призналась, что иногда ей было так больно, что она задумывалась о смерти, потому что больше не хотела мучиться.

Фатима Бридл относится к числу самых тяжелых пострадавших от коронавируса - вероятность выживаниядля нее составляла 40%. После перенеснной болезни одно из легких повреждено перманентно, так что женщина не сможет дышать полной грудью уже никогда.

Как сообщал Главред, ранее инфекционист Евгения Менжулина рассказала, как изменились симптомы коронавируса в Украине.