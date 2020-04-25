Власти бьют тревогу: опасный недуг добрался до общаги в Запорожье

Вирус обнаружили в общежитии Запорожья / pixabay.com

Коронавирус быстро распространяется по Украине и сегодня вспышку опасной хвори зафиксировали в одном из общежитий в Александровском районе города Запорожье.

По данным пресс-службы местного горсовета, коронавирус был обнаружен у 11 жильцов общежития. В настоящее время общежитие закрыто, а в здании проводят санитарную обработку. На заражение коронавирусом проверят всех жителей.

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Отмечается, что городской голова поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, чтобы рассмотреть ситуацию со вспышкой в общежитии.

Коронавирус в Украине

Ранее в Минздраве обнародовали график скорости распространения опасного коронавируса по территории Украины. Также назвали области-лидеры по заболеваемости.

По данным ведомства в Telegram-канале Коронавирус в цифрах, первый случай заражения коронавирусом подтвержден 3 марта в Черновицкой области. После этого заболевание стало быстро распространяться в Киеве.

Также напомним, по состоянию на утро среды, 22 апреля, в Украине подтверждены 6592 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. За сутки были зафиксированы +467 новых случаев инфицирования.