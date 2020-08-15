В Запорожье коронавирус "атаковал" общежитие универа: девятки больных

В областном центре почти у 30 студентов нашли бессимптомный коронавирус.
В Запорожье в общежитии №4 Запорожского государственного медуниверситета у двоих студентов нашли симптомы коронавируса COVID-19.
Студентов с симптомами коронавируса во время обхода нашли инфекционисты, а потом диагноз коронавирус подтвердили в инфекционной больнице, говорится на сайте вуза.
По его данным, инфицированных госпитализировали. Потом были протестированы студенты-иностранцы, с которыми контактировали заболевшие, – бессимптомный коронавирус нашли у 27 человек.
Люди, с которыми общались инфицированные, изолированы. Общежитие взяли под усиленную охрану, а в медуниверситете усилили противоэпидемические мероприятия.
Автор: Екатерина Присяжнюк