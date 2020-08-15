В Запорожье коронавирус "атаковал" общежитие универа: девятки больных

В Запорожье коронавирус диагностировали у десятков студентов медунивера / УНИАН

В Запорожье в общежитии №4 Запорожского государственного медуниверситета у двоих студентов нашли симптомы коронавируса COVID-19.

Студентов с симптомами коронавируса во время обхода нашли инфекционисты, а потом диагноз коронавирус подтвердили в инфекционной больнице, говорится на сайте вуза.

По его данным, инфицированных госпитализировали. Потом были протестированы студенты-иностранцы, с которыми контактировали заболевшие, – бессимптомный коронавирус нашли у 27 человек.

Люди, с которыми общались инфицированные, изолированы. Общежитие взяли под усиленную охрану, а в медуниверситете усилили противоэпидемические мероприятия.