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Дни коронавируса сочтены: в России заявили, что первая вакцина от COVID-19 готова

Все без исключения добровольцы чувствовали себя нормально.

21 июля 2020, 08:33

коронавирус
В России заявили, что вакцина против коронавируса готова / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили у 14,6 миллиона человек в мире. Люди с нетерпением ждут вакцину, которая поможет им победить опасный вирус и вернуть жизнь в прежнее русло. Многие страны участвуют в разработке вакцины против коронавируса, а некоторые уже даже заявили об успешных испытаниях. В частности, в России сообшили, что вакцина от коронавирусной инфекции института имени Гамалеи готова. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, отметив, что при выписке все добровольцы, участвующие в испытании вакцины, получили иммунитет к COVID-19.

Об этом Циликов рассказал в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, окончательные оценки результатов испытаний специалисты и ученые Национального исследовательского центра уже сделали.

Цаликов подчеркнул, что на момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально.

"Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", - отметил он.

Читайте такжеКоронавирус "сбежал" из лаборатории: Госдеп рассекретил депешу о происхождении COVID-19Напомним, ранее сообщалось, в России бизнесмены и чиновники получили доступ к экспериментальной вакцине против коронавируса еще в апреле 2020. Но вакцина может вызвать побочные эффекты.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, вакцину разработал институт им. Гамалеи в Москве.

Сообщается, что представителям бизнеса и политики предложили добровольно поучаствовать в специальной программе и принять экспериментальную вакцину. Как отмечает агентство, ничего противозаконного в такой программе нет, но она держится в секрете.

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