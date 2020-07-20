Событие века: в ВОЗ назвали сроки массовой вакцинации против COVID-19

В ВОЗ назвали сроки массовой вакцинации против коронавируса / GettyImages

Коронавирус в мире наделал много беды - разрушил экономики, создал армию безработных, нарушил планы многих людей и стал самым большим вызовом для человечества за последние 100 лет. С января по июль в мире выявили 14,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, при этом 600 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались. Все с нетерпением ждут вакцину. Но до конца 2020 года массовой вакцинации против коронавируса не будет – она может начаться в середине 2021 года, заявила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Об этом сообщает DW.

По словам заместителя главы ВОЗ, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают.

Представительница ВОЗ уточнила, что результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

А тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета, подчеркнула Сваминатан.

Читайте также"Усыпить" коронавирус мгновенно: итальянские ученые нашли слабое место COVID-19Ранее сообщалось, что большинство людей в мире не получат вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет практически все население планеты, заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперт убежден, что до окончания пандемии будет три волны коронавируса. В результате потребуется около трех лет для того, чтобы антитела появились у 80% человек.