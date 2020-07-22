Коронавирус вернулся в Черногорию: в стране приняли жесткие меры

Граждане старше семи лет должны носить маски на улице и в помещениях / Фото pixabay.com

Черногория, которая первой в Европе заявила о победе над китайским коронавирусом, снова объявила эпидемию из-за COVID-19 на территории всей страны.

Новые ограничительные меры вступили в силу 22 июля из-за роста количества зараженных. Об этом сообщили на официальной странице правительства страны в Twitter.

В связи с эпидемией граждане старше семи лет должны носить маски на улице и в помещениях. Массовые собрания ограничены 40 людьми на воздухе и 20 - в помещениях.

Кроме того, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и прочих торжеств. До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире 22 июля: число зараженных приближается к отметке в 15 миллионовЗа последние сутки коронавирус в Черногории зафиксировали у 98 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 2 381 человек, жертвами болезни стали 35 человек.

Как сообщал Главред, в начале июля в Черногории ужесточили карантинные меры из-за COVID-19.

В конце июня сообщалось, что украинцы, которые намерены лететь в Черногорию, могут въезжать на территорию страны при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.