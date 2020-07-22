УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус вернулся в Черногорию: в стране приняли жесткие меры

Власти Черногории 2 июня заявляли о победе над коронавирусом.

22 июля 2020, 09:24
коронавирус
Граждане старше семи лет должны носить маски на улице и в помещениях / Фото pixabay.com

Черногория, которая первой в Европе заявила о победе над китайским коронавирусом, снова объявила эпидемию из-за COVID-19 на территории всей страны.

Новые ограничительные меры вступили в силу 22 июля из-за роста количества зараженных. Об этом сообщили на официальной странице правительства страны в Twitter.

В связи с эпидемией граждане старше семи лет должны носить маски на улице и в помещениях. Массовые собрания ограничены 40 людьми на воздухе и 20 - в помещениях.

Кроме того, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и прочих торжеств. До 30 августа запрещена живая музыка в развлекательных заведениях. В разных регионах ограничено время работы кафе и ресторанов.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире 22 июля: число зараженных приближается к отметке в 15 миллионовЗа последние сутки коронавирус в Черногории зафиксировали у 98 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 2 381 человек, жертвами болезни стали 35 человек.

Как сообщал Главред, в начале июля в Черногории ужесточили карантинные меры из-за COVID-19.

В конце июня сообщалось, что украинцы, которые намерены лететь в Черногорию, могут въезжать на территорию страны при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

коронавирус коронавирус новости коронавирус в Черногории новости Черногории
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус вернулся в Черногорию: в стране приняли жесткие меры». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:21
Катаракта: типы, симптомы и факторы риска
10:19
Коронавирус в Украине и мире 22 июля: число зараженных приближается к отметке в 15 миллионов
10:13
Когда будет вакцина от COVID-19 и сколько она будет стоить: неожиданная цена и сроки
10:10
Конец Батькостана: почему дни Лукашенко сочтены и что будет с Беларусью мнение
09:55
"Фигура богини": Настя Каменских в бикини показала провокационное фото
09:42
Коронавирус в Киеве: стала известна свежая неутешительная статистика
09:30
Как избавиться от жира на боках: топ-5 сжигающих упражнений
09:27
Вторая волна COVID-19: в Кабмине рассказали, будут ли закрывать бизнес в Украине
09:24
Коронавирус вернулся в Черногорию: в стране приняли жесткие меры
08:46
"Позорный клуб наций": в США выступили с серьезным обвинением в адрес Китая из-за COVID-19
08:46
У Путина появился шанс закрыть вопрос с Украиной мнение
08:41
Коронавирус в Украине снова набирает обороты: число зараженных серьезно возросло
08:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июля: лживые обещания и влияние темных сил
07:59
Санкции против российских газопроводов: Конгресс США одобрил оборонный бюджет
07:36
"Мог быть штурм": Зеленский раскрыл подробности переговоров с луцким террористом Видео
06:58
Протесты в Хабаровске: затрещит ли Россия по швам мнение
06:34
В моду вернулись особенные джинсы из конца "нулевых" - фото Фото
06:02
Врач назвала причину повторного заражения COVID-19
05:30
Ученые выяснили, почему тело быстро стареет
04:56
Dzidzio фильмы - список фильмов с Dzidzio, которые стоит посмотреть Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять