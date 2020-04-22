Влияние никотина на коронавирус: медики ошарашили гипотезой

Медикам предстоит выяснить, как влияет никотин на коронавирус / pixabay.com

Коронавирус уверенно распространяется по миру и каждый день уносит человеческие жизни. В то время как лучшие специалисты прикладывают максимальные усилия для создания вакцины от жуткого вируса, французские врачи решили проверить очередную гипотезу.

Как пишет ТАСС, во Франции начали проверять данные о пользе никотина в борьбе с коронавирусом. Врачи парижских больниц Assistance Publique-Hоpitaux de Paris обратили внимание, что среди заболевших пневмонией нового типа достаточно низкий процент курильщиков — всего 4,4%.

По словам медиков в данный момент нельзя точно сказать, оказывает ли ежедневное курение положительный эффект с точки зрения заболеваемости. Готовятся к проведению клинические испытания с применением различных модуляторов никотинового рецептора. Согласно одному из экспериментов, пациентам и не заразившимся врачам раздадут никотиновые пластыри.