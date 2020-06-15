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Коронавирус во Франции: Макрон объявил о первой победе над COVID-19

15 июня 2020, 07:44

Франция возвращается к нормальной жизни.

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Эммануэль Макрон / Reuters

Во Франции начался третий этап ослабления карантина, введеного из-за пандемии китайского коронавируса. Об этом заявил вечером 14 июня президент страны Эммануэль Макрон.

Уже с понедельника, 15 июня, вся территория французской метрополии будет объявлена "зеленой зоной" с точки зрения эпидемиологической обстановки, передает Rfi. В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс, которые со 2 июня оставались в "оранжевой зоне", будут сняты сохранявшиеся ограничения. Полностью откроются кафе и рестораны, а также восстановится нормальная работа предприятий.

С 22 июня французские школы вернутся к нормальному ритму работы для всех учеников. Занятия снова будут обязательны для всех без исключения школьников в обычном режиме. Отметим, школы начали открываться с 11 мая, однако из-за строгого санитарного протокола не могли обеспечить прием всех учеников.

Президент также объявил о снятии с 15 июня ограничений на посещение родственников во французских домах престарелых.

Макрон также напомнил, что с понедельника снимаются ограничения на перемещения внутри Европейского союза, а с 1 июля будут открываться границы и с другими странами (в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них).

Нынешнюю ситуацию глава Франции назвал "первой победой в борьбе с вирусом". При этом президент страны отметил, что коронавирус еще не побежден.

"Это не означает, что вирус исчез и что мы можем полностью потерять бдительность. Нам еще придется долго жить с ним, соблюдать правила физического дистанцирования (…) и следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на тот случай, если вирус вернется с новой силой", - предупредил Макрон.

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 15 июня, коронавирус во Франции заразил 194 153 человека, жертвами болезни стали 29 410 человек.

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