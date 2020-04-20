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Жуткий коронавирус "поселился" в водопроводной системе Парижа

20 апреля 2020, 15:32

Как именно коронавирус попал в техническую воду столицы Франции, пока неизвестно.

Эйфелева башня,Париж
В водной системе Парижа поселился коронавирус / Reuters

Коронавирус 2020 набедокурил во Франции. Жертвами злой болезни в стране Эйфелевой башни, Коко Шанель и Наполеона стали 19 718 человек – это четвертый показатель по смертности в мире.

Число зараженных коронавирусом во Франции превысило 150 000.

На фоне этого ужаса мэрия Парижа шокировала всех сообщением о том, что в водопроводной системе города "поселился" коронавирус.

По информации, китайский коронавирус нашли в трубах, по которым протекает непитьевая вода, используемая в том числе при мытье улиц, сообщает RFI. 

Власти Парижа подчеркнули, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, никак не связанных с кранами в жилых домах.

Такую воду используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

"Риск для питьевой воды полностью отсутствует", — отметили в мэрии, и добавили, что количество найденного вируса ничтожно.

Как именно коронавирус попал в техническую воду столицы Франции, пока неизвестно. Присутствие коронавируса в воде выявили во время плановых тестов в четырех из 27 пробах.

Читайте такжеСамый опасный момент: когда больной коронавирусом "сеет" заразуНапомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.

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