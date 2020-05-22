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В ВОЗ назвали новый масштабный эпицентр пандемии Covid-19

22 мая 2020, 22:46

Вирус стремительно распространяется в Южной Америке.

Врачи, коронавирус
ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии / Reuters

Всемирная организация здравоохранения официально озвучила новый эпицентр пандемии коронавируса в мире – это все страны материка Южная Америка.

Как передает Reuters, наиболее сильно от Covid-19 в данный момент пострадала Бразилия.

Ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, в странах сейчас предпринимают экстренные меры.

"В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни", – заявил Райан, добавив, что Бразилия однозначно страдает больше соседних государств.

По словам эксперта, бразильские власти одобрили широкое применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Он подчеркнул, что исследователи пока не подтверждают эффективность данных препаратов, и рост инфицирования в Бразилии тому яркое подтверждение.

В ВОЗ констатировали, что в девяти африканских странах на прошлой неделе рост заболеваемости Covid-19 составил 50%, в то время как в других наблюдается снижение или стабильные показатели. Райан обеспокоен, что в Южной Америке и Африке заболевание может вспыхнуть масштабными очагами.

Как известно, по состоянию на 22 мая в Бразилии зарегистрировано 314 769 заболевших коронавирусом, 20 267 человек умерли, выздоровели 125 960.

Как ранее сообщалось, везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Такое предупреждение озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Напомним, известный врач-инфекционист, бывший глава Центра общественного здоровья Василий Курпита рассказал о вероятности второй волны коронавируса в Украине и назвал сроки.

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