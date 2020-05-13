Врач назвал проблему Украины в борьбе против коронавируса

Нужно провести исследования, чтобы выяснить уровень коллективного иммунитета / УНИАН

Коронавирус в Украине, по официальным данным на 12 мая, подцепили более 16 тысяч украинцев. При этом сколько граждан уже выработали иммунитет против COVID-19, на данный момент неизвестно, потому что подобные исследования в стране не проводятся. Об этом сообщил бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас.

По его словам, именно эти данные должны быть главным критерием для смягчения или, наоборот, усиления карантина в Украине.

"Единственным серьезным инструментом прогнозирования и принятия решений на уровне государства могли бы быть результаты исследования популяционного (коллективного) иммунитета. Но такие исследования в Украине до сих пор не проведены, несмотря на то, что национальные производители разработали отечественную тест-систему. К тому же, изучение коллективного иммунитета - гораздо дешевле, чем проведение ПЦР-тестов, и их можно делать гораздо быстрее и массово. Единственное неудобство в том, что для этого надо отбирать кровь для исследования в отличие от ПЦР, где необходим мазок изо рта и носоглотки", - сказал Протас в интервью Главреду.

По его словам, большинство стран Европы уже провели подобное тестирование и увидели, что люди перенесли болезнь, и у них уже есть антитела к вирусу, а потому они не представляют угрозы для окружающих и могут быть социально активными. Исследования относительно уровня коллективного иммунитета против коронавируса необходимо провести и в Украине.

Читайте такжеКарантин в Украине будет продлен после 22 мая - Шмыгаль"Если окажется, что у нас более 50% процентов заболели, то у нас нет рисков для будущей вспышки, ведь это полностью укладывается в классическую картину эпидемиологического процесса для респираторных болезней, согласно которому, пока не переболеет две трети населения, возбудитель не отступит и эпидемия не прекратится. И, к сожалению, сегодня Украина борется с вирусом вслепую, методом проб и ошибок вместо того, чтобы организовать масштабные лабораторные исследования, хотя для этого есть все возможности - не хватает только желания", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал, что антитела против коронавируса производятся в организме человека в течение месяца после заражения и могут сохраняться в крови полгода-год.