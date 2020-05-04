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Названы новые симптомы коронавируса на ранней стадии

4 мая 2020, 09:11

Признаки опасной болезни легко перепутать с похмельем.

коронавирус
Известны новые симптомы коронавируса  / Фото pixabay.com

Выяснились новые первые симптомы китайского коронавируса COVID-19. Оказалось, что их можно легко спутать с признаками похмелья. Об этом заявил российский врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Медик призвал прислушиваться к своему организму. Повышенной температуры может и не быть, однако поводом для беспокойства могут стать такие симптомы:

  • слабость; 
  • тяжесть; 
  • боль в глазах;
  • повышенная утомляемость;
  • человека может начать трясти.

Все это является признаками похмелья, а также может быть признаком ранней стадии коронавируса.

"Если вчера у вас не было употребления алкоголя, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений – это может говорить о самом начале развития заболевания", – цитирует Зайцева Рамблер.

Подобные симптомы коронавируса могут наблюдаться  в первые два-три дня заболевания. Если коронавирус начинает и дальше заражать человека, у него меняется голос и появляются признаки удушья, а позже COVID-19 поражает легкие и бронхи.

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Напомним,  одним из симптомов коронавируса могут быть различные высыпания на коже. В частности,  в 19% случаев у больных коронавирусом у пациентов появлялись пузыри или покраснения, как при обморожении - чаще на пальцах рук и ног.

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