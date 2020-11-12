Коронавирус, выборы и суд: Зеленский записал обращение из больницы

Зеленский записал видеообращение из Феофании / УНИАН

Президент Владимир Зеленский записал видео из больницы, в котором рассказал о лечении коронавируса, а также озвучил свою позицию по ряду вопросов государственной важности.

Примечательно, что сначала появилась краткая версия обращения главы государства. Ролик обнародовал телеканал Украина 24 олигарха Рината Ахметова. А затем в соцсетях президента появилась полная версия видеообращения, в котором он рассуждает о коронавирусе, Конституционном суде, 2020 годе и 100 днях тишины.

Зеленский заявил, что у него нет своих телеканалов и он будет сам рассказывать о событиях рабочего дня.

"Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме… Все дни у меня проходят совещания, важные переговоры в онлайне, работа в целом и даже такие теплые личные встречи, как сейчас", - сказал он.

По словам президента, он чувствует себя хорошо. Глава государства поблагодарил украинцев за поддержку. По его словам, он находится на самоизоляции третий день, но "не изолировался от работы".