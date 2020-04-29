Ученые обнаружили связь между коронавирусом и воспалением у детей

Ученые ищут связь между коронавиурсом и воспалением у детей / GettyImages

Ученые из Италии и Великобритании изучают связь между коронавирусом и целым рядом случаев воспалительных заболеваний у детей.

Как сообщает Reuters, в США у троих зараженных Covid-19 детей выявили редкий воспалительный синдром.

Подобное заболевание обнаружили у множества несовершеннолетних в Европе, которые поступили в больницы с высокой температурой и вздутыми артериями. Ученые выясняют, связано ли воспалительное заболевание с коронавирусом. Они отмечают, что некоторая связь между данными факторами существует.

Читайте такжеКакой тест на коронавирус самый точный: врач дала ответЭксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан рекомендует родителям не беспокоиться в связи с исследованием, поскольку синдром еще недостаточно изучен. Он отмечает, что дети преимущественно легко переносят коронавирус и быстро выздоравливают.

"Я хочу подчеркнуть для всех родителей, что подавляющее большинство детей легко переносит болезнь и полностью выздоравливает", — добавил он.

Напомним, ученые спрогнозировали неожиданный эффект пандемии коронавируса.

Как ранее сообщалось, в Британии резко возросло количество поступающих в больницу несовершеннолетних, у которых вместе с коронавирусом выявляют воспаление, и медики его связывают с Covid-19.