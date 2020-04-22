Смертельно опасен: ученые выявили свойства препарата для лечения Covid-19 в Украине

Препарат, которым лечат украинцев от коронавируса, смертельно опасен / poradumo.com.ua

Препарат гидроксихлорохин из группы антималярийных лекарств, который в Украине применяют для лечения пациентов с Covid-19, повышает риск смерти среди пациентов.

Об єтом сообщает The Associated Press со ссылкой на американских ученых, которые тщательно проанализировали 368 медицинских карт пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

Исследования позволили сделать вывод, что среди умерших пациентов 28% принимали гидроксихлорохин, другие 22% принимали препарат вместе с азитромицином. При этом летальность среди пациентов, которых лечили традиционным способом, составила около 11%.

По утверждению ученых, гидроксихлорохин мог нанести вред другим органам пациентов, что повлекло смерть. Однако в Министерстве здравоохранения США подчеркивают: пока нет достаточных клинических доказательств, чтобы рекомендовать или запрещать использование хлорохина или гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

Как ранее сообщалось, в Украину привезли партию в размере 1,4 тысячи упаковок препарата гидроксихлорохин (Плаквенил), который, согласно протоколу Минздрава, используется для лечения китайского коронавируса Covid-19.

Напомним, Плаквенил называют новым лекарством от Covid-19. В СМИ шириться информация, что именно этот препарат спасет от коронавируса.

К слову, в регионы Украины из Киева направят 2 250 упаковок противамалярийного препарата Плаквенил (он же - гидроксихлорохин), используемого для лечения китайского коронавируса Covid-19.