Отдых в детском лагере в коронавирус: Зеленский рассказал о новых правилах

Коронавирус - Зеленский сказал, как будут работать летние лагеря 2020 / teplyca.com.ua

Коронавирус не помешает украинским родителям купить путевку в лагерь для своих детишек летом 2020: Кабмин разрешил работу отечественных баз отдыха.

В то же время президент Владимир Зеленский выступает за разработку новых правил работы детских лагерей в условиях пандемии COVID-19, сообщает Офис президента.

"Правила отдыха детей в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", – заявил Зеленский.

Ранее в Минздраве запретили открывать детские лагеря. 7 июня главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заверял, что "во время оздоровления у нас происходит где-то около 80 вспышек кишечных инфекций", и во время лечения кишечной инфекции малышня будет "подвергаться опасности инфицирования" COVID-19.

Также Главред писал о том, что в ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих. Одна из руководителей ВОЗ Мария ван Керхов детально высказалась о людях, которые больны коронавирусом без симптомов.