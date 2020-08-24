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Коронавирусные концерты в Германии: ученые провели массовый эксперимент

24 августа 2020, 00:57

Немецкие ученые провели три музыкальных концерта, чтобы изучить пути заражения COVID-19.

коронавирус
Ученые считают, что их эксперимент закончился удачно / Reuters

Научные исследователи из Германии с целью изучения пути передачи коронавируса и оценки рисков при массовых мероприятиях, решили провести три музыкальных концерта, в которых 1500 человек принимали участие в качестве зрителей. Ученые считают, что их эксперимент удался.

Об этом сообщает ВВС.

В частности, ученые 22 августа пригласили 1500 здоровых людей на музыкальные концерты с целью изучения пути заражения COVID-19 во время массовых мероприятий.

Первый концерт был проведен в условиях, которые были до появления коронавируса – без соблюдения каких-либо профилактических мер. На втором концерте люди использовали антисептики и социальное дистанциирование. Уже в третьем концерте приняли участие на 50% меньше людей, которые стояли на расстоянии до полутора метров друг от друга.Читайте такжеУченые обнаружили новый возможный путь распространения COVID-19

Перед началом исследования участникам сделали тесты на коронавирус, выдали им защитные маски, а также специальные устройства слежения, фиксирующие соблюдение ими дистанции. Также использовались специальные средства, которые проверяли, каких поверхностей чаще всего касались зрители.

Ученый Стефан Мориц, комментируя результаты исследования, заявил, что научный эксперимент удался и пообещал обнародовать первые данные уже осенью.

"Сбор данных идет очень хорошо, поэтому у нас есть данные хорошего качества, настроение отличное, и мы чрезвычайно довольны дисциплиной в ношении масок и использовании дезинфицирующих средств", - подчеркнул исследователь.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда может закончиться пандемия COVID-19. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, глобальная эпидемия коронавирусной инфекции завершится менее, чем через 2 года.

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