Коронавирус "атаковал" всю семью Андре Тана: назван источник Covid-19

Андре Тан, его супруга Алина и дочь Соня болели коронавирусом / Скриншот

Украинский дизайнер одежды Андре Тан (Андрей Тищенко) сообщил, что в марте подхватил коронавирус Covid-19.

Дизайнер в интервью YouTube-каналу DOROTYE рассказал, что сначала заболел сам, а потом заболели его жена Алина и дочь Соня.

Собеседник считает, что привез коронавирус в Украину из Парижа.

"Сначала я…, потом заболела непосредственно Алина – супруга моя, потом – Соня – наша дочь. …я как раз был в Париже и видно оттуда его и привез… у меня как раз был шоурум в Париже, и это вот как раз было 8 марта…", – сказал дизайнер.

Андре Тан поделился, что во время заболевания не чувствовал запахи, самочувствие было очень плохим.

"Полностью отсутствие запахов и вот реально чувствуешь себя очень плохо, такое ощущение, что ты уже готов умирать", – добавил он.

Напомним, в марте из-за коронавируса была объявлена пандемия. В ряде стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.

В Украине карантин из-за Covid-19 ввели 11 марта, позже ограничительные меры продляли и смягчали.

Справка. Андре Тан родился 26 октября 1982 года. В 2005 году читатели журнала ELLE признали его лучшим дизайнером Украины, пишет Википедия.

В 2006-м Андре Тан стал первым дизайнером из Украины, который начал продаваться в Париже.