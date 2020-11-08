Коронавирус у детей: ученые опровергли популярный миф

Дети остаются заразными в течение более короткого периода времени, чем взрослые / REUTERS

Ученые из Колумбийского университета в США выяснили, что после COVID-19 у детей вырабатываются более слабые антитела к коронавирусу, чем у взрослых. При этом дети меньше уязвимы к повторному заражению.

Кроме того, дети остаются заразными в течение более короткого периода времени, чем взрослые, передает Daily Mail.

Исследователи проанализировали плазму крови 32 взрослых и 47 детей, которые поступили в две больницы в Нью-Йорке в разгар пандемии. Шестнадцать детей были госпитализированы с MIS-C (воспалительный синдром). У других были легкие или бессимптомные случаи COVID-19. Среди взрослых госпитализированных было 13.

Чем отличается иммунный ответ на COVID-19 у взрослых и детей

У всех взрослых и детей был иммунный ответ на инфекцию. При этом он отличался в зависимости от того, к какой возрастной группе относился человек.

Ведущий автор исследования, доктор Донна Фарбер объяснила, что существует несколько различных типов антител. Тот факт, какие именно антитела развиваются и в каком количестве, может многое рассказать о том, какой вид инфекции и какой иммунитет будет у пациента.

Плазма как взрослых, так и детей содержала иммуноглобулин G (IgG) - тип антител, который вырабатывается позже в ходе инфекции и с большей вероятностью обеспечивает длительную иммунную защиту.

У взрослых также был иммуноглобулин M (IgM) - тип антител, который образуется раньше в ходе инфекции. Но у детей этого иммунного белка было очень мало.

В детской плазме также было меньше признаков антител, которые образуются в ответ на фрагменты белков коронавируса, которые остаются в потоке крови после того, как вирус заражает и убивает клетку.

"У ребенка не так много умирающих клеток и не так много вирусов", – пояснила ученая.

Таким образом, без широко распространенной инфекции дети, вероятно, будут менее заразными. Доктор Фарбер считает, что дети не могут быть "массовыми переносчиками" болезни.

"Низкий уровень ответа отражает то, что они избавились от вируса: либо благодаря устойчивому врожденному иммунитету, либо, согласно другому предположению, у них могла быть перекрестная реакция [антител] от других коронавирусов", – добавила ученая.

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