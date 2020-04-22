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Гречка, сахар, марля – какие цены в Украине взяли под контроль: список

22 апреля 2020, 14:15

Цены на продукты в Киеве и Украине в 2020 году снова начинает регулировать государство – но лишь на те продукты и товары, что нужны для борьбы с COVID-19.

Ковид-19 в Украине заставил взять цены под контроль - список товаров
Ковид-19 в Украине заставил взять цены под контроль - список товаров

22 апреля правительство ввело госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров в Украине, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

Это так называемые социально значимые продукты питания, лекарственные средства, а также товары медицинского и противоэпидемического назначения.

Решение можно назвать актуальным, учитывая, что из-за карантина 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% – нет сбережений. Таковы результаты показала третья волна CATI-опроса, который был проведен социологами компании Research&Branding Group в период с 11 по 17 апреля 2020.

Список таких товаров обнародовал у себя в Telegram депутат Алексей Гончаренко.

Товары социальной значимости:

  • крупа гречневая;
  • мука пшеничная (высший сорт);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
  • сахар песок;
  • макаронные изделия отечественного производства;
  • хлеб ржано-пшеничный;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная);
  • вода минеральная без газа;
  • масло сливочное жирностью 72,5%.

Товары, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса:

  • Paracetamol;
  • Azithromycin;
  • Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor;
  • Ampicillin;
  • Amoxicillin;
  • Ce fi riaxone;
  • Moxi fl oxacin.

Антисептики и дезинфицирующие средства:

  • Повидон йода (Povidone iodine);
  • Этанол (Ethanol);
  • Хлоргексин (Clorhexidine);
  • Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub);
  • Хлороксиленол (Chloroxylenol)
  • Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound);
  • Спиртосодержащий антисептик для рук карманный;
  • Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей;
  • Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи;
  • Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки;
  • Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования;
  • Гидроксихлорохин;
  • Фавипиравир;
  • Ремдесивир.

Средства индивидуальной защиты:

  • Медицинская маска;
  • Шапочка медицинская одноразовая;
  • Халат изоляционный медицинский одноразовый;
  • Костюм биологической защиты/комбинезон;
  • Водонепроницаемые лабораторные костюмы;
  • Перчатки медицинские стерильные или нестерильные;
  • Перчатки нитриловые;
  • Перчатки латексные неопудрени;
  • Защитные очки;
  • Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);
  • Маска на все лицо/полумаска;
  • Защитный щиток;
  • Респиратор FFP2 или FFP3;
  • Фартук медицинский;
  • Резиновые сапоги;
  • Бахилы одноразовые;
  • Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук;
  • Медицинская марля;
  • Защитная полумаска;
  • Фильтры для повнолицьових и полумасок.

Напомним, карантин в Украине продлили – но дата оптимистичная. Пик заболеваний власти ожидают 3-8 мая. По словам премьера, выход из карантина в Украине будет происходить в пять этапов.

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