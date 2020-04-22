Гречка, сахар, марля – какие цены в Украине взяли под контроль: список

Цены на продукты в Киеве и Украине в 2020 году снова начинает регулировать государство – но лишь на те продукты и товары, что нужны для борьбы с COVID-19.
22 апреля правительство ввело госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров в Украине, которые необходимы для борьбы с COVID-19.
Это так называемые социально значимые продукты питания, лекарственные средства, а также товары медицинского и противоэпидемического назначения.
Решение можно назвать актуальным, учитывая, что из-за карантина 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% – нет сбережений. Таковы результаты показала третья волна CATI-опроса, который был проведен социологами компании Research&Branding Group в период с 11 по 17 апреля 2020.
Список таких товаров обнародовал у себя в Telegram депутат Алексей Гончаренко.
Товары социальной значимости:
- крупа гречневая;
- мука пшеничная (высший сорт);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
- сахар песок;
- макаронные изделия отечественного производства;
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная);
- вода минеральная без газа;
- масло сливочное жирностью 72,5%.
Товары, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса:
- Paracetamol;
- Azithromycin;
- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor;
- Ampicillin;
- Amoxicillin;
- Ce fi riaxone;
- Moxi fl oxacin.
Антисептики и дезинфицирующие средства:
- Повидон йода (Povidone iodine);
- Этанол (Ethanol);
- Хлоргексин (Clorhexidine);
- Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub);
- Хлороксиленол (Chloroxylenol)
- Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound);
- Спиртосодержащий антисептик для рук карманный;
- Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей;
- Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи;
- Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки;
- Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования;
- Гидроксихлорохин;
- Фавипиравир;
- Ремдесивир.
Средства индивидуальной защиты:
- Медицинская маска;
- Шапочка медицинская одноразовая;
- Халат изоляционный медицинский одноразовый;
- Костюм биологической защиты/комбинезон;
- Водонепроницаемые лабораторные костюмы;
- Перчатки медицинские стерильные или нестерильные;
- Перчатки нитриловые;
- Перчатки латексные неопудрени;
- Защитные очки;
- Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);
- Маска на все лицо/полумаска;
- Защитный щиток;
- Респиратор FFP2 или FFP3;
- Фартук медицинский;
- Резиновые сапоги;
- Бахилы одноразовые;
- Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук;
- Медицинская марля;
- Защитная полумаска;
- Фильтры для повнолицьових и полумасок.
Напомним, карантин в Украине продлили – но дата оптимистичная. Пик заболеваний власти ожидают 3-8 мая. По словам премьера, выход из карантина в Украине будет происходить в пять этапов.