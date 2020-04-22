Гречка, сахар, марля – какие цены в Украине взяли под контроль: список

Ковид-19 в Украине заставил взять цены под контроль - список товаров

22 апреля правительство ввело госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров в Украине, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

Это так называемые социально значимые продукты питания, лекарственные средства, а также товары медицинского и противоэпидемического назначения.

Решение можно назвать актуальным, учитывая, что из-за карантина 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% – нет сбережений. Таковы результаты показала третья волна CATI-опроса, который был проведен социологами компании Research&Branding Group в период с 11 по 17 апреля 2020.

Список таких товаров обнародовал у себя в Telegram депутат Алексей Гончаренко.

Товары социальной значимости:

крупа гречневая;

мука пшеничная (высший сорт);

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

сахар песок;

макаронные изделия отечественного производства;

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная);

вода минеральная без газа;

масло сливочное жирностью 72,5%.

Товары, которые необходимы для предотвращения распространения коронавируса:

Paracetamol;

Azithromycin;

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor;

Ampicillin;

Amoxicillin;

Ce fi riaxone;

Moxi fl oxacin.

Антисептики и дезинфицирующие средства:

Повидон йода (Povidone iodine);

Этанол (Ethanol);

Хлоргексин (Clorhexidine);

Средство на спиртовой основе для протирания рук (Alcohol based hand rub);

Хлороксиленол (Chloroxylenol)

Хлорсодержащие и другие по способу действия препараты для дезинфекции поверхностей, материалов, оборудования (Chlorine base compound);

Спиртосодержащий антисептик для рук карманный;

Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей;

Дезинфицирующее средство для обработки рук и кожи;

Моечно-дезинфицирующее (дезинфицирующее) средство для стирки;

Моечно-дезинфицирующее средство для инструментов и оборудования;

Гидроксихлорохин;

Фавипиравир;

Ремдесивир.

Средства индивидуальной защиты:

Медицинская маска;

Шапочка медицинская одноразовая;

Халат изоляционный медицинский одноразовый;

Костюм биологической защиты/комбинезон;

Водонепроницаемые лабораторные костюмы;

Перчатки медицинские стерильные или нестерильные;

Перчатки нитриловые;

Перчатки латексные неопудрени;

Защитные очки;

Кольчужные (кевларовые) перчатки (перчатки повышенного риска);

Маска на все лицо/полумаска;

Защитный щиток;

Респиратор FFP2 или FFP3;

Фартук медицинский;

Резиновые сапоги;

Бахилы одноразовые;

Прорезиненный водонепроницаемый медицинский фартук;

Медицинская марля;

Защитная полумаска;

Фильтры для повнолицьових и полумасок.

Напомним, карантин в Украине продлили – но дата оптимистичная. Пик заболеваний власти ожидают 3-8 мая. По словам премьера, выход из карантина в Украине будет происходить в пять этапов.