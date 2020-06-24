"Красная зона": откроет ли ЕС для Украины границы с 1 июля

Эксперт рассказал, как поведут себя страны ЕС по отношению к украинцам после роста заболеваемости Covid-19 в нашей стране / УНИАН

Тот факт, что Украина попала в перечень стран "красной зоны", а, по сути, сама себя внесла в список стран с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в связи с Covid-19, не так уж критичен и не будет иметь серьезных последствий для украинцев.

Об этом в комментарии Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"В Украине с коронавирусом не такая уж и критическая ситуация. Во многих других странах Covid-19 так же активно циркулирует, или и того хуже, в частности, в тех же США. Потому еще рано причитать "Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает", – убежден Загородний.

Однако определенные последствия, по мнению эксперта, пребывание Украины в списке стран "красной зоны" все же будет иметь. Прежде всего, по его словам, пока что не все страны откроют для Украины свои границы.

"Но и тут нет катастрофы, так как в Европе лишь выборочно некоторые страны друг с другом открывают границы, часть государств остаются закрыты", – уточнил Тарас Загородний.

Читайте такжеГраницы ЕС для украинцев останутся закрытыми после 1 июля - СМИКроме того, эксперт допускает, что возобновление авиасобщения будет отложено или произойдет не в полной мере.

"Хотя, как показывает практика, полеты можно разрешить, но обязательно надлежащим образом проверять при этом людей, которые прилетают в страну (измерять температуру и т.д.), либо отправлять их на обсервацию. Да, эти ограничения неприятны, но всю эту историю, как грипп или простуду, просто нужно пережить – через месяц все забудется. Коронавирус – проблема, актуальная для всех стран, и не думаю, что для нас она более критична, чем для других", – отметил политолог.

Будут ли теперь всех украинцев, которые прилетают в другую страну, заставлять самоизолироваться на две недели, это, по словам Загороднего, будет зависеть от политики каждой из стран.

"Всюду разная практика, и отдельные страны могут выдвигать подобные требования к нашим гражданам. Однако, если эта практика будет широко применяться, то люди просто станут меньше летать в такие страны. Хотя те же Турция и Кипр едва ли станут отправлять украинцев на обсервацию – это будет глупо: берешь путевку в Турцию на 10 дней, но две недели будешь обязан по прилету туда отсидеть на самоизоляции… Это будет странно", – полагает Тарас Загородний.