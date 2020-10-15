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Кристина Асмус заболела коронавирусом: назвала "адский" симптом

15 октября 2020, 08:31

Российская актриса сообщила, что лечилась от коронавируса дома.

У Кристины Асмус диагностирован Covid-19 – Кристина Асмус коронавирус
У Кристины Асмус диагностирован коронавирус / instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус (настоящая фамилия Мясникова) поделилась, что у нее подтверждено наличие коронавируса Covid-19.

Три дня были жесткими – очень высокая температура, "адская" ломота тела, сильная головная боль, кашель, написала артистка на своей странице в Instagram.

Асмус добавила, что находилась дома, и к ней два раза приезжала скорая помощь.

"…у меня подтвердился Covid… Три дня были прям жесткими – температура выше 39… И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", – пожаловалась актриса.

Артистка также поделилась, что в среду, 14 октября, у нее была температура 37,9.

  • Справка. Кристина Мясникова родилась 14 апреля 1988 года в городе Королев. Стала популярной благодаря роли Вари Черноус в российском сериале Интерны, пишет Википедия.
  • В 2013 году актриса стала женой шоумена Гарика Харламова, в 2014-м у пары родилась дочь Анастасия. В июне 2020 года пара объявила о разрыве брака.
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