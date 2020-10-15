Кристина Асмус заболела коронавирусом: назвала "адский" симптом

У Кристины Асмус диагностирован коронавирус / instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус (настоящая фамилия Мясникова) поделилась, что у нее подтверждено наличие коронавируса Covid-19.

Три дня были жесткими – очень высокая температура, "адская" ломота тела, сильная головная боль, кашель, написала артистка на своей странице в Instagram.

Асмус добавила, что находилась дома, и к ней два раза приезжала скорая помощь.

"…у меня подтвердился Covid… Три дня были прям жесткими – температура выше 39… И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", – пожаловалась актриса.

Артистка также поделилась, что в среду, 14 октября, у нее была температура 37,9.