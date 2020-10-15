Кристина Асмус заболела коронавирусом: назвала "адский" симптом

Российская актриса сообщила, что лечилась от коронавируса дома.
Российская актриса Кристина Асмус (настоящая фамилия Мясникова) поделилась, что у нее подтверждено наличие коронавируса Covid-19.
Три дня были жесткими – очень высокая температура, "адская" ломота тела, сильная головная боль, кашель, написала артистка на своей странице в Instagram.
Асмус добавила, что находилась дома, и к ней два раза приезжала скорая помощь.
"…у меня подтвердился Covid… Три дня были прям жесткими – температура выше 39… И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", – пожаловалась актриса.
Артистка также поделилась, что в среду, 14 октября, у нее была температура 37,9.
- Справка. Кристина Мясникова родилась 14 апреля 1988 года в городе Королев. Стала популярной благодаря роли Вари Черноус в российском сериале Интерны, пишет Википедия.
- В 2013 году актриса стала женой шоумена Гарика Харламова, в 2014-м у пары родилась дочь Анастасия. В июне 2020 года пара объявила о разрыве брака.
Автор: Екатерина Присяжнюк