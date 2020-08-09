Врач развенчала миф о тяжелых последствиях COVID-19

Некоторые ученые говорят, что COVID-19 может прятаться в теле человека после выздоровления / pixabay.com

Ученые из США утверждают, что в организме человека есть несколько мест, которые менее доступны для иммунной системы и где трудно искоренить вирусные инфекции, в том числе коронавирус. К ним относятся центральная нервная система, яички и глаза – якобы именно здесь может "прятаться" COVID-19 после выздоровления.

В свою очередь, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха заявила, что в настоящее время нет научно доказанных фактов того, что коронавирус в течение долгого времени может оставаться в некоторых органах человека и вызывать хронические заболевания. Об этом она рассказала в интервью OBOZREVATEL.

Волоха отметила, что центральная нервная система, яички и глаз - это так называемые забарьерные органы.

"Но сейчас нет данных о том, что коронавирус может персистировать чрезвычайно долго и вызывать какие-то хронические поражения", - заявила врач.

Медик допустила, что в этих местах организма коронавирус может оставаться дольше, чем в других органах, но другие вирусные инфекции не демонстрируют такого эффекта. Кроме того, нет научного доказательства хронического присутствия вируса в организме.

Вместе с тем иммунолог сообщила, что тяжелая форма пневмонии, длительное пребывание под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказывают влияние на организм человека. В частности, ему может потребоваться более длительный восстановительный период. Кроме того, возможны остаточные явления в легких.

В то же время врач подчеркнула, что подобные последствия заболевания коронавирусом наблюдаются у людей, которые до заражения страдали тем или иным хроническим заболеванием.

"Возможно, для них это может иметь какие-то последствия. Но пока мы не знаем, как долго будут удерживаться осложнения у людей после выздоровления", – резюмировала она.

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Кроме того стало известно, что китайский коронавирус вредит не только физическому здоровью человека. Пандемия, объявленная из-за COVID-19, серьезно сказалась и на психике людей.

Как выяснили социологи Арканзасского университета, в первые месяцы распространения коронавируса повысились уровни депрессии, тревожности, суицидальных тенденций и психологических травм среди взрослых.