КСУ накрыла эпидемия COVID-19: в суде рассказали о главной проблеме

Судьи не могут собрать кворум для заседаний из-за COVID-19 / УНИАН

У нескольких из судей Конституционного суда Украины обнаружен коронавирус. В связи с этим суд уже около недели не может собрать кворум для проведения заседаний.

Как рассказала руководитель аппарата КСУ Марьяна Гайовская в комментарии изданию Украинская правда, диагноз COVID-19 поставили нескольким судьям. В связи с этим их коллег перевели на удаленную работу.

"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей. Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза", - уточнила она, добавив, что судьи с коронавирусом не принимают участия в заседаниях суда.

Примечательно, другой собеседник издания в КСУ утверждает, что у большинства судей инстанции либо уже выявлен коронавирус, либо они ждут результатов теста.

Суд не может проводить заседания в том случае, если даже у одного судьи будет обнаружен коронавирус.Читайте также"Вали в Ростов": активисты привезли виселицу к особняку главы КСУ

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