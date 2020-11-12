КСУ накрыла эпидемия COVID-19: в суде рассказали о главной проблеме

Судьи Конституционного суда из-за коронавируса вынуждены работать дистанционно.
У нескольких из судей Конституционного суда Украины обнаружен коронавирус. В связи с этим суд уже около недели не может собрать кворум для проведения заседаний.
Как рассказала руководитель аппарата КСУ Марьяна Гайовская в комментарии изданию Украинская правда, диагноз COVID-19 поставили нескольким судьям. В связи с этим их коллег перевели на удаленную работу.
"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей. Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза", - уточнила она, добавив, что судьи с коронавирусом не принимают участия в заседаниях суда.
Примечательно, другой собеседник издания в КСУ утверждает, что у большинства судей инстанции либо уже выявлен коронавирус, либо они ждут результатов теста.
Суд не может проводить заседания в том случае, если даже у одного судьи будет обнаружен коронавирус.Читайте также"Вали в Ростов": активисты привезли виселицу к особняку главы КСУ
Конституционный суд новости
- Конституционный суд 27 октября принял решение о несоответствии Конституции статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных данных в электронные декларации.
- Суд обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыть реестр электронных деклараций и запретил НАПК выявлять конфликт интересов.
- Владимир Зеленский 29 октября собрал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о возобновлении деятельности антикоррупционного законодательства.
- 2 ноября КСУ рассмотрел вопрос конституционности земельной реформы. Судья инстанции Сергей Сас опубликовал проект решения, в котором речь идет о запрете продажи земли иностранцам.
- 3 ноября Конституционный суд рассматривал вопрос конституционности закона об украинском языке, однако решение так и не было принято.
- 5 ноября несколько судей КСУ отказались принимать участие в заседаниях суда из-за публикации в СМИ проекта решения по земельной реформе.