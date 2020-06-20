УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В МОЗ рассказали, кто должен проходить самоизоляцию по возвращении из-за границы

Граждане, которые возвращаются из "красной зоны", должны пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

20 июня 2020, 13:33
Максим Степанов
Максим Степанов рассказал, по приезду из каких стран украинцам нужно самоизолироваться / Главред

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, кому из украинцев, которые вернулись из-за границы, нужно проходить 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Об этом глава МОЗ сообщил на брифинге 20 июня.

Степанов напомнил, что Кабинет министров своим постановлением ввел определение "страны с широким распространением коронавирусной болезни". По его словам, в этих странах показатель заболеваемости составляет более 40 случаев на 100 тыс. населения.

"Мы постоянно мониторим и обновляем данные каждые три дня. Также мы передаем их в Государственную пограничную службу", – отметил он.

Граждане, которые возвращаются именно из этих стран, должны пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Сейчас в "красную зону" попали: Великобритания, Швеция, Армения, США, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире на 20 июня: за сутки умерли 6 тысяч человек

Как сообщал Главред, ранее в Минздраве рассказали, какие области по состоянию на воскресенье, 20 июня, не готовы к ослаблению карантина. В частности, показатель инцидентности заболевания коронавирусом не соответствует норме в Киеве и еще девяти областях.

Максим Степанов коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине самоизоляция МОЗ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В МОЗ рассказали, кто должен проходить самоизоляцию по возвращении из-за границы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:13
Ужесточать карантин в Украине Кабмин будет по новой методике
14:04
В Кирилловке на пляже не протолкнуться, о социальной дистанции все забыли - видео Видео
13:57
В МОЗ объяснили, при каком условии можно не носить маску на пляжах Видео
13:44
Почему нельзя дарить часы: названы причины
13:33
В МОЗ рассказали, кто должен проходить самоизоляцию по возвращении из-за границы Видео
13:08
Израильский врач назвал вредным британское лекарство от коронавируса Видео
12:42
Михаил Ефремов побывал в психбольнице Видео
12:40
Российский Газпром придумал, как достроить Северный поток-2
12:03
Порошенко пожинает плоды своего правления мнение
12:00
В МОЗ рассказали, какие области не готовы к ослаблению карантина
11:28
Синоптик рассказала, чего ждать завтра от погоды в Украине
11:27
Страна, победившая коронавирус, открыла двери для украинцев Видео
11:04
Летнее солнцестояние 2020: ритуалы на деньги и замужество, приметы
10:35
С США уже покончено, на очереди - Европа мнение
10:28
Коронавирус в Киеве 20 июня: число новых инфицированных снова серьезно возросло
10:22
Российские ученые бахвалятся, что нашли в горах Крыма пресную воду Видео
09:46
В Киеве возможны перебои с водоснабжением: кому стоит запастись водой
09:45
Как безопасно отдохнуть в веревочном парке: рекомендации Тайного агента
09:25
Боб - самая безопасная и модная женская стрижка 2020: как укладывать Фото
09:08
Коронавирус в Украине продолжает черную "жатву" – за сутки более 800 новых больных Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять