В МОЗ рассказали, кто должен проходить самоизоляцию по возвращении из-за границы

Максим Степанов рассказал, по приезду из каких стран украинцам нужно самоизолироваться / Главред

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, кому из украинцев, которые вернулись из-за границы, нужно проходить 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Об этом глава МОЗ сообщил на брифинге 20 июня.

Степанов напомнил, что Кабинет министров своим постановлением ввел определение "страны с широким распространением коронавирусной болезни". По его словам, в этих странах показатель заболеваемости составляет более 40 случаев на 100 тыс. населения.

"Мы постоянно мониторим и обновляем данные каждые три дня. Также мы передаем их в Государственную пограничную службу", – отметил он.

Граждане, которые возвращаются именно из этих стран, должны пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Сейчас в "красную зону" попали: Великобритания, Швеция, Армения, США, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.

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Как сообщал Главред, ранее в Минздраве рассказали, какие области по состоянию на воскресенье, 20 июня, не готовы к ослаблению карантина. В частности, показатель инцидентности заболевания коронавирусом не соответствует норме в Киеве и еще девяти областях.