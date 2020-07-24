"Горячие точки": в ВОЗ рассказали, куда не стоит ходить из-за коронавируса

Коронавирус заразил уже 15,5 миллиона людей во всем мире / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020, который по состоянию на 24 июля заразил более 15 миллионов людей во всем мире, можно легко подхватить, в ночном клубе и на дискотеке.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов, передает портал UrduPoint.

По ее словам, посещения ночных клубов и дискотек стоит избегать, чтобы не заболеть COVID-19.

"Мы никогда так много не говорили о ночных клубах в последние дни и в последние недели, но они, как правило, сейчас являются горячими точками", – сказала представитель ВОЗ.

При этом она подчеркнула, что закрытие всех ночных клубов – "это тоже не решение". Мария Ван Керкхов предложила вместо этого использовать подход, основанный на выявлении наихудших очагов в конкретное время и конкретном месте с последующим их ограничением или временным закрытием.

В то же время представитель ВОЗ подчеркнула, что обеспечение безопасности общественных мест также является частью ответственности клиентов.

"Вы сами должны сделать выбор и сказать:"Я делаю это, я иду на это". Нам нужно, возможно, пойти на некоторые жертвы и ограничить себя ради людей, которые работают на переднем крае и подвергают себя риску", – призвала Керкхов.

Читайте такжеВопрос жизни и смерти: в ВОЗ дали тревожный прогноз насчет пандемии COVID-19

Напомним, в поселке Козин под Киевом полиция зафиксировала нарушение карантина в элитном ночном клубе.

Кроме того в Киеве в ночь на 12 июля в элитном ночном клубе Perfect Place состоялась крупная вечеринка, на которой присутствовал Александр Аваков – сын главы МВД Арсена Авакова. Высокопоставленные гости нарушали карантин, однако правоохранители это игнорировали.