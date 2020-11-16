Карантин в Украине - Кулеба сказал, когда закроют границы Украины / УНИАН

Карантин выходного дня отсрочил закрытие государственных границ в Украине, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина закроет границы лишь в случае полного локдауна.

"Если будет введен полный локдаун, то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ", – рассказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.

Однако в ближайшие дни этот вопрос не будет даже подниматься, так как карантин выходного дня отодвинул введение полного локдауна.

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