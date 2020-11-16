Кулеба сказал, когда закроют границы Украины

По его словам, пока введения полного локдауна удалось избежать из-за карантина выходного дня.
Карантин выходного дня отсрочил закрытие государственных границ в Украине, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина закроет границы лишь в случае полного локдауна.
"Если будет введен полный локдаун, то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ", – рассказал чиновник в эфире телеканала Украина 24.
Однако в ближайшие дни этот вопрос не будет даже подниматься, так как карантин выходного дня отодвинул введение полного локдауна.
Карантин в Украине: последние новости
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня. Он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
- 13 ноября известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +9 832 человека, в том числе 354 ребенка и 360 медработников. По состоянию на 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 545 689 человек.
Автор: Диана Беловодская