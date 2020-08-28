Курортная страна закрывается для украинцев из-за Covid-19

Украину внесли в "красную зону".
Границу для украинских туристов с 28 августа закрыл Тунис. Причина – чрезмерное распространение коронавируса.
"Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидопасности. Поэтому, украинцы уже не могут посещать эту страну", — сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Как известно, Тунис - страна в Северной Африке, естественными границами которой являются Средиземное море и пустыня Сахара. Государство обладает уникальными историческими памятниками и красивой природой, пользуется популярностью у туристов, в том числе, и украинских.
Как ранее сообщалось, с 28 августа иностранным гражданам запрещен въезд в Украину.
Напомним, ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.