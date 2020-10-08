"Лечение, как у президента": Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от Covid-19

Президент США рассказал, как его лечили от коронавируса.
Президент США Дональд Трамп, которого на днях выписали из больницы, рассказал, как проходило его лечение от коронавируса в военном госпитале имени Уолтера Рида.
Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Twitter главы Белого дома.
"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон и другие вещи, но эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - заявил Трамп.
Президент США пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами. Он заявил, что в экстренном порядке разрешил использовать упомянутый препарат и его аналоги - их направят в больницы.
"У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас. Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", - добавил он.
Глава Белого дома отметил, что "у всех должно быть лечение, как у президента".
Тем временем в отчете лечащего врача Шона Конли, распространенном пресс-секретарем Трампа Кейли Макэнани в Twitter, говорится о том, что в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.
Накануне Конли также оценил состояние здоровья президента как хорошее. По словам врача, у президента США нет температуры более четырех суток и нет симптомов коронавируса более суток.
Коронавирус у Дональда Трампа – что было ранее:
- 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.
- Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США утаил результаты первого теста на коронавирус.
- 4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.
- 6 октября Дональд Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом. В больнице он находился три дня.