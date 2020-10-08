"Лечение, как у президента": Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от Covid-19

Лечащий врач Трампа оценил состояние здоровья президента как хорошее / Reuters

Президент США Дональд Трамп, которого на днях выписали из больницы, рассказал, как проходило его лечение от коронавируса в военном госпитале имени Уолтера Рида.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Twitter главы Белого дома.

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон и другие вещи, но эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - заявил Трамп.

Президент США пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами. Он заявил, что в экстренном порядке разрешил использовать упомянутый препарат и его аналоги - их направят в больницы.

"У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас. Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем", - добавил он.

Глава Белого дома отметил, что "у всех должно быть лечение, как у президента".

Тем временем в отчете лечащего врача Шона Конли, распространенном пресс-секретарем Трампа Кейли Макэнани в Twitter, говорится о том, что в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.

Накануне Конли также оценил состояние здоровья президента как хорошее. По словам врача, у президента США нет температуры более четырех суток и нет симптомов коронавируса более суток.

Отчет Шона Конли о здоровье Трампа / twitter.com/PressSec

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