Лечение коронавируса антибиотиками: обнаружена неожиданная опасность

Связи с повышенной смертностью нет, но могут возникнуть осложнения.
Прием антибиотиков при заражении коронавирусом SARS-CoV-2 способен ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям.
К такому выводу пришли ученые Хуачжунского университета науки и технологии. Препринт исследования доступен репозитории Research Square.
Исследователи проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с COVID-19, у которых не было тяжелых симптомов. Они поступили в больницы с низким риском бактериальной инфекции, при этом их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков.
В течение 30 дней наблюдений у части пациентов ученые обнаружили осложнения. В группе, в которой принимали антибиотики, их частота была в полтора раза выше, чем в контрольной группе.
Исследователи отметили такое негативное влияние антибиотиков:
- препараты способствовали прогрессированию заболевания;
- пациенты длительное время находились в стационаре (более 15 суток);
- развивались вторичные инфекции.
- при этом связь с повышенной смертностью обнаружена не была.
Ученые порекомендовали пациентам с не тяжелым COVID-19 избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости. Этот совет касается особенно ранних стадий заболевания.
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