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Лечение коронавируса антибиотиками: обнаружена неожиданная опасность

18 ноября 2020, 01:30

Связи с повышенной смертностью нет, но могут возникнуть осложнения.

таблетки
Пациентам с не тяжелым COVID-19 следует избегать использования антибиотиков / УНИАН

Прием антибиотиков при заражении коронавирусом SARS-CoV-2 способен ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям.

К такому выводу пришли ученые Хуачжунского университета науки и технологии. Препринт исследования доступен репозитории Research Square.

Исследователи проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с COVID-19, у которых не было тяжелых симптомов. Они поступили в больницы с низким риском бактериальной инфекции, при этом их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков.

В течение 30 дней наблюдений у части пациентов ученые обнаружили осложнения. В группе, в которой принимали антибиотики, их частота была в полтора раза выше, чем в контрольной группе.

Исследователи отметили такое негативное влияние антибиотиков:

  • препараты способствовали прогрессированию заболевания;
  • пациенты длительное время находились в стационаре (более 15 суток);
  • развивались вторичные инфекции.
  • при этом связь с повышенной смертностью обнаружена не была.

Ученые порекомендовали пациентам с не тяжелым COVID-19 избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости. Этот совет касается особенно ранних стадий заболевания.

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Напомним:

  • Доктора медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев заявил, что необоснованный прием антибиотиков для лечения коронавируса может привести к серьезным последствиям – поражению печени и сердца вплоть до развития аритмии.
  • Врач-педиатр из Харькова, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков рассказал о проблемах при лечении зараженных коронавирусом украинцев. По его словам, для преодоления пандемии в стране делается недостаточно, а чиновники и медики должны разработать "рабочие действующие правила игры".
  • Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что УЗИ легких в отделениях оказания медицинской помощи лучше, чем рентген грудной клетки для диагностики пневмонии COVID-19.
  • Семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич рассказал, когда КТ действительно стоит делать.

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