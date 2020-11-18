Лечение коронавируса антибиотиками: обнаружена неожиданная опасность

Пациентам с не тяжелым COVID-19 следует избегать использования антибиотиков / УНИАН

Прием антибиотиков при заражении коронавирусом SARS-CoV-2 способен ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям.

К такому выводу пришли ученые Хуачжунского университета науки и технологии. Препринт исследования доступен репозитории Research Square.

Исследователи проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с COVID-19, у которых не было тяжелых симптомов. Они поступили в больницы с низким риском бактериальной инфекции, при этом их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков.

В течение 30 дней наблюдений у части пациентов ученые обнаружили осложнения. В группе, в которой принимали антибиотики, их частота была в полтора раза выше, чем в контрольной группе.

Исследователи отметили такое негативное влияние антибиотиков:

препараты способствовали прогрессированию заболевания;

пациенты длительное время находились в стационаре (более 15 суток);

развивались вторичные инфекции.

при этом связь с повышенной смертностью обнаружена не была.

Ученые порекомендовали пациентам с не тяжелым COVID-19 избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости. Этот совет касается особенно ранних стадий заболевания.

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Напомним: