Лечение коронавируса антибиотиками: врач показал на фото жуткие последствия

Противовирусные препараты и антибиотики на ранних сроках усиливают иммунный ответ.
Коронавирус COVID-19 на ранней стадии не лечится при помощи антибиотиков. Более того прием таких препаратов может повлечь за собой осложнения.
Об этом написал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.
Для наглядности врач показал, как выглядят легкие после приема антибиотиков.
"С первого дня болезни пропиты противовирусные (гропринозин) и антибиотики. За полторы недели - 4 антибиотика! На 10-й день болезни такая картина ... Кто-то еще верит, что антибиотики действуют на вирус? Как еще доказать, что назначение противовирусных категорически запрещено? Что антибиотики вредны на ранних сроках и без показаний⁉", - написал Дубровский.
Врач объяснил, что на снимке можно увидеть массивный отек легких.
"Этот отек вызывает неконтролируемый гипериммунный ответ организма на проникновение COVID-19 в легкие. Противовирусные и антибиотики на ранних сроках усиливают эту иммунный ответ, поэтому запрещены", - добавил инфекционист.
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