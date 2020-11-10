УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Лечение коронавируса антибиотиками: врач показал на фото жуткие последствия

10 ноября 2020, 04:30

Противовирусные препараты и антибиотики на ранних сроках усиливают иммунный ответ.

коронавирус, легкие
Антибиотики вызывают массивный отек легких / Фото Twitter.com/ABC7HeatherGraf

Коронавирус COVID-19 на ранней стадии не лечится при помощи антибиотиков. Более того прием таких препаратов может повлечь за собой осложнения.

Об этом написал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

Для наглядности врач показал, как выглядят легкие после приема антибиотиков.

"С первого дня болезни пропиты противовирусные (гропринозин) и антибиотики. За полторы недели - 4 антибиотика! На 10-й день болезни такая картина ... Кто-то еще верит, что антибиотики действуют на вирус? Как еще доказать, что назначение противовирусных категорически запрещено? Что антибиотики вредны на ранних сроках и без показаний⁉", - написал Дубровский.

Так выглядят легкие больного с COVID после антибиотиков
Так выглядят легкие больного с COVID-19 после антибиотиков / Фото Facebook Євген Ігорович

Врач объяснил, что на снимке можно увидеть массивный отек легких.

"Этот отек вызывает неконтролируемый гипериммунный ответ организма на проникновение COVID-19 в легкие. Противовирусные и антибиотики на ранних сроках усиливают эту иммунный ответ, поэтому запрещены", - добавил инфекционист.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Врач-педиатр из Харькова, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков рассказал о проблемах при лечении зараженных коронавирусом украинцев. По его словам, для преодоления пандемии в стране делается недостаточно, а чиновники и медики должны разработать "рабочие действующие правила игры".
  • Ізвестный украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что УЗИ легких в отделениях оказания медицинской помощи лучше, чем рентген грудной клетки для диагностики пневмонии COVID-19.
  • Семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич рассказал, когда КТ действительно стоит делать.

антибиотики коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости Евгений Дубровский лечение коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Лечение коронавируса антибиотиками: врач показал на фото жуткие последствия». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:07
Злой Трамп готовится к войне: СМИ узнали о планах президента США после выборов
04:30
Лечение коронавируса антибиотиками: врач показал на фото жуткие последствия Видео
04:03
В моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой: фото Фото
03:34
"Экстравагантный стиль": Мисс Украина показала пикантное фото в рваных колготах
03:01
Стало известно, какая диета поможет бороться с гипертонией
Реклама
02:15
Гороскоп на 11 ноября для всех: избавление от "паразитов" и высокий результат Видео
01:34
Боевики отказались пускать людей через КПВВ Счастье и Золотое Видео
00:53
Ученые нашли связь между дефицитом витамина D и коронавирусом Видео
00:27
Пашинян договорился с Путиным и Алиевым о прекращении войны в Карабахе Видео
00:19
Зеленский заступился за украинцев, которые не говорят на украинском языке Видео
09 ноября, понедельник
23:59
В США отреагировали на коронавирус у Зеленского
23:55
В ВОЗ рассказали, когда ситуация с COVID-19 кардинально изменится Видео
23:42
В Харькове полиция открыла дело из-за исчезновения Кернеса
23:28
Трамп собрался снова баллотироваться в президенты США - СМИ Видео
23:01
Чиновники озвучили период заселения людей возле Чернобыльской АЭС
22:56
В Украине еще один министр заболел коронавирусом Видео
22:41
Коронавирус в Украине 9 ноября: за сутки нашли 8 687 новых больных Видео
22:06
В Армении потребовали отставки Пашиняна из-за Карабаха​ Видео
22:06
Жена Байдена нарушит 230-летнюю традицию первых леди США Видео
21:53
Гороскоп на 10 ноября для всех: визит удачи и новый маршрут судьбы Видео
Реклама
21:50
В Карабахе заявили, что существование столицы под угрозой и раскрыли план действий Видео
21:32
Коронавирус у Зеленского: президент ответил на радостные реплики оппонентов
21:30
Турция отказалась от закупок украинской продукции Мотор Сич
21:30
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 4 - кто ушел 9 ноября
21:22
Армения уже проиграла войну в Нагорном Карабахе мнение
21:11
Витамин D: врач назвал признаки нехватки жизненеобходимого витамина Видео
21:05
Трамп неожиданно уволил главу Пентагона Видео
21:03
Известный инфекционист пояснила, зачем на самом деле нужны перчатки в эпоху коронавируса Видео
20:53
Сексуальная гигиена: что делать после секса, чтобы избежать инфекций Видео
20:41
"Нас учили Будда, Христос и Мухаммед": уволенный профессор вступился за русский язык
20:35
"Полный бред​": инфекционист резко отреагировал на карантин выходного дня Видео
20:25
Как понизить давление: 7 натуральных напитков Видео
20:07
Гастро-блогер Юлия Панкова назвала фрукт от стресса и для здоровой кожи
20:02
У тещи Порошенко диагностировали инсульт, а не коронавирус – СМИ Видео
20:01
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака Видео
19:53
Вину за сбитый вертолет России взял на себя Азербайджан: что заявили в Баку Видео
19:43
Специалисты рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга
19:40
Одесса развернула масштабную борьбу против COVID-19 - Труханов актуально
19:37
"Увы... Президент чувствует себя хорошо": Мендель снова оконфузилась Видео
19:30
Death Stranding от Хидео Кодзимы вышла ровно год назад. И всё-таки гений? Видео
Реклама
19:28
Понос: врачи назвали продукты, которые можно и нельзя во время диареи Видео
19:25
Появилась вакцина от СOVID-19 с эффективностью в 90% Видео
19:21
Украине нужен полный локдаун: Рубан сделал неожиданное заявление Видео
19:20
Мэра Николаева поразил Covid-19 и пневмония
19:18
Украине нужно смотреть не на США, а на Великобританию мнение
18:55
Снег на Новый год 2021: синоптик шокировал прогнозом погоды на декабрь ​ Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 4 выпуск 9 ноября Видео
18:51
Киев великодушно подсказал Путину, как закончить войну на Донбассе Видео
18:42
Комаровский развеял резонансные мифы о пневмонии Видео
18:38
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять