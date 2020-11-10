Лечение коронавируса антибиотиками: врач показал на фото жуткие последствия

Антибиотики вызывают массивный отек легких / Фото Twitter.com/ABC7HeatherGraf

Коронавирус COVID-19 на ранней стадии не лечится при помощи антибиотиков. Более того прием таких препаратов может повлечь за собой осложнения.

Об этом написал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

Для наглядности врач показал, как выглядят легкие после приема антибиотиков.

"С первого дня болезни пропиты противовирусные (гропринозин) и антибиотики. За полторы недели - 4 антибиотика! На 10-й день болезни такая картина ... Кто-то еще верит, что антибиотики действуют на вирус? Как еще доказать, что назначение противовирусных категорически запрещено? Что антибиотики вредны на ранних сроках и без показаний⁉", - написал Дубровский.

Так выглядят легкие больного с COVID-19 после антибиотиков / Фото Facebook Євген Ігорович

Врач объяснил, что на снимке можно увидеть массивный отек легких.

"Этот отек вызывает неконтролируемый гипериммунный ответ организма на проникновение COVID-19 в легкие. Противовирусные и антибиотики на ранних сроках усиливают эту иммунный ответ, поэтому запрещены", - добавил инфекционист.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред: