Лечение коронавируса антибиотиками: врач предупредил о катастрофе

Медик выступил за полный запрет продажи антибиотиков в Украине без рецепта / pixabay.com

Украинцы занимаются самолечением коронавируса и бесконтрольно применяют антибиотики. В результате в стране сложилась катастрофическая ситуация.

Об этом заявил врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита, передает Оbozrevatel.

"С антибиотиками это ужас. Откровенно говоря, я в шоке, потому что люди приходят в больницы, самостоятельно приняв 2-3 антибиотика, не осознавая ни их взаимодействия, ни последствий приема", – поделился врач.

По его оценкам, это может привести к тому, что из лечебных протоколов придется изъять "целые группы" антибиотиков.

Курпита объяснил, что, "если антибиотики используются бесконтрольно, то есть неполная доза, неполноценный курс, смешивание, использование антибиотиков не по показаниям, микробы становятся нечувствительными к этим антибиотикам".

В связи с этим медик выступил за полный запрет свободной продажи антибиотиков в Украине без рецепта.

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Напомним: