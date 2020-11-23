УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Лечение коронавируса антибиотиками: врач предупредил о катастрофе

23 ноября 2020, 06:59

Украинцы массово занимаются самолечением.

лекарство, таблетки
Медик выступил за полный запрет продажи антибиотиков в Украине без рецепта / pixabay.com

Украинцы занимаются самолечением коронавируса и бесконтрольно применяют антибиотики. В результате в стране сложилась катастрофическая ситуация.

Об этом заявил врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита, передает Оbozrevatel.

"С антибиотиками это ужас. Откровенно говоря, я в шоке, потому что люди приходят в больницы, самостоятельно приняв 2-3 антибиотика, не осознавая ни их взаимодействия, ни последствий приема", – поделился врач.

По его оценкам, это может привести к тому, что из лечебных протоколов придется изъять "целые группы" антибиотиков.

Курпита объяснил, что, "если антибиотики используются бесконтрольно, то есть неполная доза, неполноценный курс, смешивание, использование антибиотиков не по показаниям, микробы становятся нечувствительными к этим антибиотикам".

В связи с этим медик выступил за полный запрет свободной продажи антибиотиков в Украине без рецепта.

Читайте такжеВрач предупредил о смертельной опасности вакцины РФ от COVID-19: в чем причина

Напомним:

коронавирус антибиотик Владимир Курпита новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Лечение коронавируса антибиотиками: врач предупредил о катастрофе». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала срокиЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ "Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирусУченые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус
Следующий материал

Последние новости

07:34
Где в Европе чаще всего умирают от COVID-19: названа страна
07:24
В США призвали Трампа наконец уйти Видео
07:00
Эксперт объяснила, почему в Украине игнорируют карантин Видео
06:59
Лечение коронавируса антибиотиками: врач предупредил о катастрофе Видео
06:56
Краткие итоги Майдана мнение
Реклама
06:31
Выборы в Ровно, Полтаве, Бердянске: кого поддержали избиратели
06:31
В декабре может исчезнуть человечество: астролог назвал опасную дату
06:15
Арестович предложил подмешать яд в кофе Путину Видео
05:58
Выборы мэров Ужгорода и Никополя: стали известны предварительные результаты
05:55
Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19 - ответ врачей Видео
05:20
СМИ рассказали о плане США по давлению на Северный поток-2
05:01
Закрытие метро в Киеве: названо условие
04:45
Удар в спину от силовиков: в Беларуси раскрыли сценарий свержения Лукашенко Видео
04:20
Будьте осторожны: в Сети появились спойлеры к Cyberpunk 2077
03:54
Украинец побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию
03:23
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
02:55
Ученые объяснили, какие напитки и почему помогают при коронавирусной инфекции
02:19
Во сколько Украине обойдется локдаун: экономист озвучил цифры Видео
01:47
Все, что делает жизнь лучше: журнал Time назвал главные изобретения 2020 года
01:30
Трамп готовит путч: озвучен неожиданный сценарий после инаугурации Байдена Видео
Реклама
00:59
Зеленский назначил Милованова советником Ермака Видео
00:47
В России жестоко избили актера Прилучного
00:41
Профессор рассказал, где в Украине будет вакцина от коронавируса Видео
00:22
Алиев оценил деятельность США и Франции по решению конфликта в Карабахе Видео
00:02
Танці з зірками 2020 13 выпуск: кто танцует в финале Видео
22 ноября, воскресенье
23:59
Двум знакам Зодиака спрогнозирована денежная неделя: что посоветовали астрологи Видео
23:58
В РФ на чемпионате по скалолазанию зазвучал гимн Украины Видео
23:35
Принц Уильям и Кейт Миддлтон огорчили смертью любимца
23:11
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще 12 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
22:50
Танці з зірками 2020 - что было в 13 выпуске 22 ноября Видео
22:45
Озвучена явка избирателей во втором туре местных выборов
22:25
Главный эффект карантина выходного дня: экс-министр объяснила, когда ждать итогов Видео
22:08
В Нагорном Карабахе начали продавать коктейль "российский миротворец" Видео
22:05
Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Видео
21:40
Второй тур выборов: известны экзит-полы в Славянске, Ровно, Полтаве Видео
21:32
Врач предупредил о смертельной опасности вакцины РФ от COVID-19: в чем причина Видео
21:07
Юлия Панкова раскрыла полезные свойства калины
20:58
В Киеве мужчина семь часов простоял на коленях у посольства Беларуси
20:53
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
20:34
Названы победители мэрских выборов во Львове, Черкассах, Николаеве и Днепре – опрос Видео
Реклама
20:17
Путин показал свою тайную комнату в "бункере" под Москвой Видео
20:15
В Днепре мужчина в трусах устроил дебош на выборах Видео
19:59
Медики описали заболевания, усугубляющие вред от COVID-19 для организма
19:28
Второй тур местных выборов показал низкую явку избирателей
19:23
Тотальный карантин: в Кабмине рассказали о подготовке "плана Б" Видео
19:12
Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Видео
18:55
Ввод войск Турции в Азербайджан: Анкара сообщила детали пакта по Карабаху Видео
18:52
Названы самые опасные витамины Видео
18:48
Дочь Заворотнюк резко отреагировала на слухи о съемках матери
18:46
В России озвучили примерную цену на путинскую вакцину от COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять