Лечение коронавируса дома: врач сообщил, что нельзя принимать

При коронавирусе нельзя без назначения пить антибиотики, сообщил врач / УНИАН

Если человек лечится от коронавируса Covid-19 дома, то ему ни в коем случае нельзя без назначения врача принимать антибиотики.

Нельзя дома принимать любые противовирусные препараты, рассказал киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский в интервью tsn.ua.

Медик добавил, что на протяжении первых 4-5 дней у инфицированных лечат симптомы коронавируса.

"…первые 4-5 дней лечение сугубо симптоматическое… Если после первых 4-5 дней симптоматического лечения состояние не улучшается, нужно сделать определенный курс обследований и предотвратить возможные осложнения…", – объяснил инфекционист.