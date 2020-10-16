Лечение коронавируса дома: врач сообщил, что нельзя принимать

Нельзя бесконтрольно пить противовирусные препараты, отметил инфекционист.
Если человек лечится от коронавируса Covid-19 дома, то ему ни в коем случае нельзя без назначения врача принимать антибиотики.
Нельзя дома принимать любые противовирусные препараты, рассказал киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский в интервью tsn.ua.
Медик добавил, что на протяжении первых 4-5 дней у инфицированных лечат симптомы коронавируса.
"…первые 4-5 дней лечение сугубо симптоматическое… Если после первых 4-5 дней симптоматического лечения состояние не улучшается, нужно сделать определенный курс обследований и предотвратить возможные осложнения…", – объяснил инфекционист.
- Ранее Евгений Дубровский говорил, что самим коронавирусом пациент болеет до 14 суток.
- По его словам, лечение заболевания может затянуться, если возникли осложнения, например, тяжелая бактериальная пневмония.
Автор: Екатерина Присяжнюк