УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Лечение коронавируса: инфекционист раскрыл залог успеха

19 ноября 2020, 09:50

Во время борьбы с COVID-19 пациентам нужно кое-что нематериальное, сообщил врач.

Инфекционист сказал, что в борьбе с COVID-19 важен позитивный настрой пациента – Коронавирус лечение новости
В борьбе с коронавирусом важен позитивный настрой пациента, сказал инфекционист / Reuters

Инфекционист мелитопольского коронавирусного госпиталя Владимир Талерчик поделился, что лечение коронавируса COVID-19 более успешно в том случае, если у заболевшего есть позитивный настрой.

Есть пациенты, которые проявляют активность в больнице и быстро выздоравливают, а некоторых людей угнетает диагноз, и они долго идут на поправку, рассказал врач РИА Мелитополь.

Медик сказал, что у одного пациента при коронавирусе были на 75% поражены легкие, его вылечили весной, и он уже активно занимается спортом, бегает, хоть и имеет одышку.

"…Очень многое зависит от позитивного настроя пациента. Были такие, у которых повторные снимки показали – пневмонии как не бывало! Одни начинают двигаться прямо в больнице, …быстро идут на поправку… А есть и такие пациенты, которые при нормальном состоянии выздоравливают долго – их угнетает и диагноз, и пребывание в больнице…", – отметил собеседник.

коронавирус новости лечение коронавируса Владимир Талерчик
Сейчас вы просматриваете новость «Лечение коронавируса: инфекционист раскрыл залог успеха». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Уничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавирусаУничтожит COVID-19 за пять минут: ученые нашли суперотраву для коронавируса Жесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали срокиЖесткий карантин в Украине неизбежен: эксперты сделали прогноз и назвали сроки "Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19"Завезти в Украину нельзя": врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19 ​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине Возвращение к нормальной жизни: создатель вакцины от COVID-19 сделал громкое заявлениеВозвращение к нормальной жизни: создатель вакцины от COVID-19 сделал громкое заявление
Следующий материал

Последние новости

10:13
Путин проглатывает от Эрдогана просто всё
10:04
У Кравчука предупредили Россию о крахе переговоров по Донбассу и сделали заявление
09:54
COVID-19 добрался до отдаленного островного государстве в Тихом океане Видео
09:50
Лечение коронавируса: инфекционист раскрыл залог успеха Видео
09:45
Карантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источник Видео
Реклама
09:14
Гороскоп на 19 ноября для всех: карьерное движение и расплата за покровительство Видео
09:02
Больным COVID-19 нужно в больницу при одном условии – инфекционист Видео
08:58
"Наденьте чертовы маски": врач шокировал откровением о коллапсе в больницах из-за COVID-19 Видео
08:50
Украинцам стоит уже сейчас привыкать к подорожанию газа мнение
08:33
Киев третий день подряд бьет рекорды по числу новых больных COVID-19 за сутки Видео
08:20
В Конгрессе США дали "зеленый свет" для расширения санкций против режима Лукашенко Видео
08:19
Антирекорд: коронавирус в Украине заразил за сутки более 13 тысяч человек Видео
07:59
России "светят" новые санкции из-за отравления Навального
07:57
"Вернем все, что вы украли": Зеленский и Порошенко сцепились в Сети из-за карантина Видео
07:32
В Конгрессе США решили пресечь возвращение России в G7
07:11
Тотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху Видео
07:06
Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" при заражении COVID-19 Видео
06:53
Путин добился на Кавказе всех своих целей мнение
06:44
Как быстро оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку: цены, нюансы Видео
06:02
Ученые выяснили, почему курильщики тяжелее болеют COVID-19
Реклама
05:26
Провокация силового противостояния: в Беларуси объяснили планы Лукашенко Видео
05:05
Назван знак Зодиака, которому грозит воспаление головного мозга Видео
04:33
Дочь Брежневой Соня Киперман произвела фурор пикантным фото
04:08
Болит голова и мутнеет в глазах - врачи рассказали, чем опасны такие симптомы
03:40
Байден может спустить на тормозах санкции против Северного потока – экс-нардеп Госдумы Видео
03:01
Впадина плотских удовольствий: ученые выяснили, что вызывает зависимость от секса
02:12
Гороскоп на 20 ноября для всех: сильная болезнь, денежный кризис и любовный успех Видео
01:30
День мужчин: поздравления с Мужским днем, открытки и любопытные факты
01:22
Леся Никитюк без белья похвасталась в платье с откровенным декольте
01:04
Народный синоптик рассказал, какой будет погода зимой Видео
00:31
Больной COVID-19 отец отдал свой кислород сыну и умер​: появились подробности Видео
00:05
Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 19 ноября
18 ноября, среда
23:36
В Украине отменили справку о составе семьи
23:05
В ​ВОЗ заявили о стремительном росте смертности​ от коронавируса Видео
23:00
Новый президент Молдовы призвала разморозить отношения с Украиной Видео
22:57
Коронавирус в Украине установил два антирекорда Видео
22:33
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины Видео
22:21
"Запахи уже вернулись": Зеленский сдал повторный тест на Covid-19 Видео
21:59
Настоящий "Армагеддон": Уманский назвал четыре угрозы для Украины Видео
21:45
Во Львове Эпицентр маскируется под продуктовый магазин Фото
Реклама
21:39
Степанов пояснил, как карантин поможет пережить зиму
21:23
Как выбрать сливочное масло: главные критерии Видео
21:10
Обнаружена кража при строительстве линии экспресса Киев-Борисполь
21:07
Декстер 9 сезон - раскрыли сюжет и режиссера сериала
21:06
В ООН согласовали новую резолюцию по правам человека в Крыму
20:51
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:50
​Врач рассказал, сколько украинцев переболеют COVID-19 к маю​ Видео
20:44
Астрологи узнали, у кого слабое место – сердце Видео
20:32
Копы намерены расширить основания для использования электрошокеров
20:29
Стало известно, где похоронят Романа Виктюка Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять