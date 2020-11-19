Лечение коронавируса: инфекционист раскрыл залог успеха

В борьбе с коронавирусом важен позитивный настрой пациента, сказал инфекционист / Reuters

Инфекционист мелитопольского коронавирусного госпиталя Владимир Талерчик поделился, что лечение коронавируса COVID-19 более успешно в том случае, если у заболевшего есть позитивный настрой.

Есть пациенты, которые проявляют активность в больнице и быстро выздоравливают, а некоторых людей угнетает диагноз, и они долго идут на поправку, рассказал врач РИА Мелитополь.

Медик сказал, что у одного пациента при коронавирусе были на 75% поражены легкие, его вылечили весной, и он уже активно занимается спортом, бегает, хоть и имеет одышку.

"…Очень многое зависит от позитивного настроя пациента. Были такие, у которых повторные снимки показали – пневмонии как не бывало! Одни начинают двигаться прямо в больнице, …быстро идут на поправку… А есть и такие пациенты, которые при нормальном состоянии выздоравливают долго – их угнетает и диагноз, и пребывание в больнице…", – отметил собеседник.