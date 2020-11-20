Лечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях

На лечение пациентов с коронавирусом идут десятки тысяч гривен, поделился замминистра.
Замглавы Минздрава и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине лечение коронавируса COVID-19 у одного пациента в среднем обходится в 38 тысяч грн.
Такая сумма тратится на лечение тех больных, которые не находятся в реанимации, рассказал замминистра во время ток-шоу Право на владу на канале 1+1.
Ляшко подчеркнул, что в реанимации находятся пациенты, состояние которых намного тяжелее.
"Это (38 тысяч грн тратят – Ред.) не учитывая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", – поделился главный санврач.Читайте такжеБольных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину
Напомним, в начале октября глава Минздрава Максим Степанов говорил, что на лечение одного пациента с тяжелым течением COVID-19 выделяют более 45 тысяч грн. Министр подчеркнул, что в эту сумму входят дорогие лекарства.
- Справка. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 20 ноября диагностирован у 598 тысяч 85 человек, скончались 10 тысяч 598 пациентов, а выздоровели – 274 тысячи 324 человека.
- В нашей стране 19 ноября COVID-19 нашли у 14 тысяч 575 человек – это новый антирекорд. За сутки с коронавирусом госпитализированы 1 тысяча 728 человек – это тоже рекордное количество.
- Предыдущий рекорд был установлен 17 ноября, тогда госпитализировали 1 тысячу 668 инфицированных.