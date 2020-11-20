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Лечение коронавируса в Украине: Ляшко сказал, сколько тратят в не очень тяжелых случаях

20 ноября 2020, 09:05

На лечение пациентов с коронавирусом идут десятки тысяч гривен, поделился замминистра.

Ляшко сообщил, что на лечение коронавирусной инфекции в не очень тяжелых случаях в среднем тратят 38 тысяч грн – Коронавирус лечение новости
На лечение COVID-19 в не очень тяжелых случаях в среднем тратят 38 тысяч грн, сообщил Виктор Ляшко / Reuters

Замглавы Минздрава и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине лечение коронавируса COVID-19 у одного пациента в среднем обходится в 38 тысяч грн.

Такая сумма тратится на лечение тех больных, которые не находятся в реанимации, рассказал замминистра во время ток-шоу Право на владу на канале 1+1.

Ляшко подчеркнул, что в реанимации находятся пациенты, состояние которых намного тяжелее.

"Это (38 тысяч грн тратят – Ред.) не учитывая больного, находящегося в реанимационном отделении, поскольку в реанимации больные гораздо тяжелее", – поделился главный санврач.Читайте такжеБольных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину

Напомним, в начале октября глава Минздрава Максим Степанов говорил, что на лечение одного пациента с тяжелым течением COVID-19 выделяют более 45 тысяч грн. Министр подчеркнул, что в эту сумму входят дорогие лекарства.

  • Справка. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 20 ноября диагностирован у 598 тысяч 85 человек, скончались 10 тысяч 598 пациентов, а выздоровели – 274 тысячи 324 человека.
  • В нашей стране 19 ноября COVID-19 нашли у 14 тысяч 575 человек – это новый антирекорд. За сутки с коронавирусом госпитализированы 1 тысяча 728 человек – это тоже рекордное количество.
  • Предыдущий рекорд был установлен 17 ноября, тогда госпитализировали 1 тысячу 668 инфицированных.
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