УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В ВОЗ призвали врачей не лечить коронавирус антибиотиками

2 июня 2020, 16:27

Бактериальные инфекции становятся все более устойчивыми к лекарствам.

Медик, коронавирус
В ВОЗ призвали врачей не лечить коронавирус антибиотиками / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире 378 000 человек. Но неоправданное применение антибиотиков при борьбе с COVID-19 усилит устойчивость бактерий и в итоге приведет к большему числу смертей не только в период распространения вируса, но и по его окончании, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Об этом пишет "Московский комсомолец".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "тревожное число" бактериальных инфекций становится все более устойчивым к лекарствам, традиционно используемым для их лечения.

"Пандемия COVID-19 привела к более широкому использованию антибиотиков, что в конечном итоге приведет к более высоким показателям бактериальной резистентности, что повлияет на тяжесть заболеваний и смертность во время пандемии и по ее окончании", – сообщил глава ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что лишь небольшая часть пациентов нуждалась в антибиотиках для лечения при вирусе нового типа.

Именно поэтому в ВОЗ призвали медиков не проводить антибактериальную терапию или любые профилактические мероприятия у пациентов с легкой и умеренной формами COVID-19 без клинического подозрения на наличие у них бактериальной инфекции.

Читайте такжеCOVID-19 ударит с новой силой: в ВОЗ предупредили о второй волне коронавирусаНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.

коронавирус коронавирус новости ВОЗ антибиотики
Сейчас вы просматриваете новость «В ВОЗ призвали врачей не лечить коронавирус антибиотиками». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:57
На кону – 100 млн: СМИ рассказали, кто стоит за кровавой перестрелкой в Броварах
16:30
Ветер Любви 2 сезон - что было в 67 и 68 серии 02-06-2020 Видео
16:27
В ВОЗ призвали врачей не лечить коронавирус антибиотиками Видео
16:26
Перерезали горло: подробности убийства бойцами ВСУ рыбака в Киеве Видео
16:21
Индексация пенсий в Украине будет ежегодной: что обещает Кабмин
16:14
В клубе премьер-лиги Украины вспышка COVID-19: в руководстве сделали заявление
15:54
Погода на Троицу 2020: кому в Украине ждать +30°, а кому дожди Видео
15:34
Громкое обвинение: в Европе упрекнули Украину в невыполнении рекомендаций
15:32
Первый случай в истории: в России объяснили решение о запрете на импорт топлива
15:30
Привет, винтаж: самые модные джинсовые куртки на лето 2020 - фото Фото
15:25
Вернуть Россию в "большую семерку": в ЕС не хотят идти на поводу у Трампа Видео
15:15
Ирина Морозюк развелась с футболистом Николаем Морозюком Видео
15:03
Прокуратура вручила подозрение "минеру" моста Метро: какой срок "светит"
14:59
В Германии назвали условие проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" Видео
14:40
Карантин в Украине могут продлить после 22 июня - Ляшко Видео
14:36
Создательница самого феминистического фильма DC сделала признание
14:33
Коварный COVID-19: китайский инфекционист рассказал, что не так с измерением температуры Видео
14:25
"Вырастут леди": в киевском парке жестоко подрались девушки - видео 18+ Видео
14:23
В Украине нашли неожиданный способ обхода автофиксации нарушений ПДД Видео
14:18
Три станции: в метро Киева рассказали, где ограничивают вход Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять