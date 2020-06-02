В ВОЗ призвали врачей не лечить коронавирус антибиотиками / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире 378 000 человек. Но неоправданное применение антибиотиков при борьбе с COVID-19 усилит устойчивость бактерий и в итоге приведет к большему числу смертей не только в период распространения вируса, но и по его окончании, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Об этом пишет "Московский комсомолец".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "тревожное число" бактериальных инфекций становится все более устойчивым к лекарствам, традиционно используемым для их лечения.

"Пандемия COVID-19 привела к более широкому использованию антибиотиков, что в конечном итоге приведет к более высоким показателям бактериальной резистентности, что повлияет на тяжесть заболеваний и смертность во время пандемии и по ее окончании", – сообщил глава ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что лишь небольшая часть пациентов нуждалась в антибиотиках для лечения при вирусе нового типа.

Именно поэтому в ВОЗ призвали медиков не проводить антибактериальную терапию или любые профилактические мероприятия у пациентов с легкой и умеренной формами COVID-19 без клинического подозрения на наличие у них бактериальной инфекции.

Читайте такжеCOVID-19 ударит с новой силой: в ВОЗ предупредили о второй волне коронавирусаНапомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

Другим важнейшим признаком грядущих осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом.